Weihnachtswetter: Heiligabend regnet es in Niedersachsen Stand: 23.12.2021 08:33 Uhr Auf weiße Weihnachten werden die Niedersachsen auch in diesem Jahr vergeblich warten. Stattdessen gibt es an Heiligabend wohl viel Regen und milde Temperaturen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird am Freitag ein Niederschlagsgebiet Niedersachsen und Bremen überqueren. Von der Küste bis in die südlichen Landesteile fällt Regen, die Temperaturen liegen im Norden voraussichtlich bei fünf Grad, im Binnenland sogar bei bis zu acht Grad. Erst zum Abend hin soll es trockener werden.

Temperaturen gehen zurück

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag kommt kältere Luft, es wird sternenklar und frostig. Die Tiefstwerte liegen an der Küste bei minus zwei Grad, im Binnenland bei minus fünf Grad. Im Norden und in der Mitte Niedersachsens gibt es auch sonnige Abschnitte, zwischen Harz und Weserbergland bleibt es länger bewölkt.

Keine Niederschläge am zweiten Weihnachtsfeiertag

In der Nacht zum 26. Dezember gibt es nach Einschätzung der Meteorologen bei wolkenlosem Himmel Dauerfrost. Im Emsland sinken die Temperaturen auf minus drei Grad, an der Elbe auf bis zu minus acht Grad. Niederschläge werden am zweiten Weihnachtsfeiertag in Niedersachsen nicht erwartet.

