Stand: 24.12.2021 08:38 Uhr Weihnachtsstuben öffnen für einsame und obdachlose Menschen

In diesem Jahr gibt es wieder Weihnachtsstuben für Menschen, die Heiligabend alleine sind oder keine Wohnung haben. In Hannover öffnen 13 Stuben für insgesamt 450 Menschen. Angebote gibt es auch in Hildesheim und Braunschweig. Nach Angaben der Veranstaltenden fühlen sich viele Betroffene wegen der Pandemie noch einsamer als sonst. Wer kommt, muss die aktuellen Corona-Regeln beachten. Einige Weihnachtsstuben im Land fallen in diesem Jahr coronabedingt aus - unter anderem in Oldenburg, Osnabrück und in Bardowick im Landkreis Lüneburg.

