Weihnachtspostämter: Kinder wünschen sich Ende der Pandemie Stand: 22.12.2021 16:12 Uhr In den Weihnachtspostämtern in Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf läuft kurz vor Heiligabend die Beantwortung der Briefe auf Hochtouren. Insgesamt sind bisher rund 80.000 Briefe eingetroffen.

Im bundesweit ältesten Weihnachtspostamt in Himmelpforten bei Stade sind es nach Angaben der Post bislang 24.000, in Nikolausdorf (Landkreis Cloppenburg) 6.000 und in der Weihnachtspostfiliale in Himmelsthür, einem Stadtteil von Hildesheim, etwa 50.000 Briefe. Die Briefe stammen aus fast 60 Ländern. Die Anzahl der Kinder, die dem Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind bisher geschrieben oder Bilder gemalt haben, liegt indes deutlich höher als die Anzahl der Briefe vermuten lässt: Zahlreiche Kitas und Grundschulen verschickten die Wunschzettel der Kinder in Sammelbriefen, erläuterte Maike Wintjen, Sprecherin der Deutschen Post.

Viele Kinder schreiben von Sorgen über Corona

In vielen Briefen wünschten sich die Kinder ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. "Viele haben ihre Sorgen um das bevorstehende Weihnachtsfest zum Ausdruck gebracht", sagte Wintjen am Mittwoch. "So haben viele Angst davor, dass sie selbst oder nahe Angehörige an dem Coronavirus erkranken können. Wir haben auch Briefe von Kindern erhalten, die gerade selbst erkrankt sind." Die Kinder wünschten sich außerdem Stofftiere, Puppen, Autos und andere Spielzeuge. Auch lebende Tiere, Spielekonsolen, Tablets und Mobiltelefone wurden auf den Wunschzetteln notiert. "Zu den außergewöhnlichen Wünschen zählten dieses Jahr ein Akkuschrauber und ein Pferd", erklärte Wintjen.

Manchmal fehlt der Absender

Bis zu 25 Ehrenamtliche in Himmelpforten, 20 in Nikolausdorf und sechs Postangestellte in Himmelsthür beantworten nach Möglichkeit alle Zuschriften. Nur Briefe ohne Absender können nicht beantwortet werden. "Das wiederholt sich leider immer wieder. Sicher sind diese Kinder etwas traurig, dass sie keine Antwort erhalten haben. Alle Helfer bedauern das", betonte Wintjen.

Tausende Briefe erreichen Weihnachtspostämter

Im vergangenen Jahr trafen in Himmelpforten 32.000 Wunschzettel ein, in Himmelsthür waren es 47.000 und in Nikolausdorf mehr als 6.000. Bundesweit gibt es laut Post sieben Weihnachtspostfilialen.

