Stand: 22.09.2020 18:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weihnachtsmärkte finden statt - trotz Coronavirus

Glühwein und gebrannte Mandeln auch in Zeiten von Corona? In Niedersachsen können die Weihnachtsmärkte geplant werden. Bei einem Gipfel einigten sich Vertreter von Wirtschafts- und Sozialministerium, Kommunen und Schaustellern am Dienstag auf grünes Licht für Veranstaltungen vor Weihnachten unter freiem Himmel - allerdings unter Corona-Bedingungen.

VIDEO: Althusmann hält an Weihnachtsmärkten fest (1 Min)

Reimann: "Infektionszahlen müssen stabil bleiben"

"Ich freue mich, dass es einen Konsens mit allen Beteiligten gibt und Weihnachtsmärkte - wenn auch unter anderen Bedingungen als sonst - möglich sein werden. Klar ist, dass der Infektionsschutz oberste Priorität hat, damit alle gesund durch die Vorweihnachtszeit kommen", sagte Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Hygienekonzepte und Abstandsregelungen müssten eingehalten werden. "Darüber hinaus müssen die Infektionszahlen in den nächsten Wochen stabil bleiben."

Althusmann: "Eng gedrängte Massen wird es nicht geben"

Zuvor hatte sich schon Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für die Weihnachtsmärkte stark gemacht. Unter Beachtung des Infektionsgeschehens sei die Durchführung derzeit "sinnvoll und verantwortbar", sagte er am Dienstag. Sie hätten eine lange Tradition und für die Schausteller eine existenzielle Bedeutung. Zugänge werde man lenken müssen. "Sehr eng gedrängte Massen wird es nicht geben", so Althusmann weiter. Die Kommunen sollen in eigener Verantwortung und in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden entscheiden, wie die Vorgaben jeweils umgesetzt werden können. Der Alkoholkonsum soll spätestens ab 22.00 Uhr eingeschränkt werden.

Auch der Niedersächsische Städtetag hatte sich vor wenigen Tagen für die Ausrichtung von Weihnachtsmärktenausgesprochen.

