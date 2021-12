Weihnachtsgnade: 57 Häftlinge dürfen früher in die Freiheit Stand: 18.12.2021 09:36 Uhr Das Land hat kurz vor Weihnachten 57 Strafgefangene im Rahmen der sogenannten Weihnachtsgnade aus niedersächsischen Gefängnissen entlassen.

Den Frauen und Männern bleiben insgesamt rund 1.000 Hafttage erspart, wie das niedersächsische Justizministerium mitteilte. Die Betroffenen saßen in der Jugendanstalt Hameln, dem Frauenvollzug Vechta sowie den Gefängnissen in Meppen, Sehnde, Bremervörde, Hannover und Lingen ein. Vier Personen lehnten eine vorzeitige Freilassung ab.

Auf gutes Verhalten kommt es an

Die Weihnachtsgnade wird in Niedersachsen seit 1999 praktiziert. So soll zu Weihnachten eine Zusammenkunft im Familienkreis ermöglicht werden. Der Gnadenerweis ist in Niedersachsen laut Justizministerium dann möglich, wenn die restliche Haftzeit maximal einen Monat beträgt und das Verhalten der Häftlinge keinen Grund zur Beanstandung gegeben hat.

Heiligabend kommen Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch

Rund 4.500 Menschen werden die Feiertage in den Justizvollzugsanstalten des Landes verbringen. Alle Gefängnisse bieten zu Heiligabend Gottesdienste an. In vielen steht Kartoffelsalat mit Würstchen auf dem Speiseplan, teilweise wird auch gemeinsam gekocht oder gebacken.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.12.2021 | 18:00 Uhr