Weihnachtsgeschäft ohne 2G: Händler positiv überrascht Stand: 19.12.2021 14:13 Uhr Teils besorgt, teils hoffnungsvoll hatten Einzelhändler auf den letzten Sonnabend vor Weihnachten geblickt - jetzt ohne 2G-Regel in Niedersachsens Geschäften.

Das Oberverwaltungsgericht hatte die 2G-Regel gekippt. Darüber waren nicht alle Händler erfreut: Zahlreiche Kunden fühlten sich mit 2G in den Geschäften sicherer, hieß es. Doch anders als in vielen Teilen Deutschlands fällt die Bilanz der niedersächsischen Einzelhändler am vierten Adventswochenende positiv aus. "Wir hatten eine deutlich verstärkte Kundenfrequenz in den größeren Städten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack.

Insgesamt gut, allerdings kein Vergleich zu 2019

Unter anderem aus Hannover, Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Emden habe es positive Rückmeldungen gegeben. Die Menschen seien mit klaren Kaufwünschen gekommen und hätten häufig größere Summen ausgegeben, so Krack. Trotzdem: Im Vergleich zum vierten Adventswochenende 2019 - also vor der Pandemie - sei der Umsatz um 25 bis 28 Prozent schlechter gewesen.

"Kein Einkaufstourismus aus anderen Bundesländern"

Am Donnerstag war die erst fünf Tage zuvor in Kraft getretene 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen gekippt worden. In Nachbar-Bundesländern gilt die Regel dagegen noch. Einen Einkaufstourismus aus Nordrhein-Westfalen, Bremen oder Hamburg hätten die niedersächsischen Händler aber nicht beobachtet, sagte Krack. Als Reaktion auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts soll in Niedersachsen ab Dienstag im gesamten Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht gelten.

