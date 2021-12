Weihnachtsgeschäft: Handel hofft auf letzten Sonnabend ohne 2G Stand: 04.12.2021 12:14 Uhr Die Händler in Niedersachsen sprechen angesichts der kommenden Verschärfungen der Corona-Regeln von einem schweren Schlag für das Weihnachtsgeschäft. Hoffnung ruht daher auf dem heutigen Sonnabend.

Trotz der eindringlichen Appelle aus Wissenschaft und Politik, Kontakte möglichst zu vermeiden, dürfte es heute noch mal voll werden in den Geschäften. Die Einzelhändlerinnen und -händler würde das sehr erleichtern. Denn wenn wie geplant Mitte nächster Woche die neue niedersächsische Corona-Verordnung in Kraft tritt, dürfen nicht geimpfte Menschen viele Läden nicht mehr betreten. Nur in Geschäften des sogenannten täglichen Bedarfs können Ungeimpfte weiterhin einkaufen. "Schlimmer wäre eigentlich nur ein neuer totaler Lockdown", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack.

Videos 5 Min Gastronomen kritisieren 2G-Plus-Regelung Nur wer frisch geboostert wurde, darf ab Sonnabend noch ohne zusätzlichen Corona-Test in Restaurants oder Kneipen. (03.12.2021) 5 Min

Viele Händler gegen verschärfte Regeln im Einzelhandel

Vor allem mit Blick auf das so wichtige Weihnachtsgeschäft betonte Krack, dass es im Handel bei den klassischen Geschenken wie Textilien, Büchern, Schmuck und Technik sofort spürbar sei, wenn Kundinnen und Kunden fehlen. Daher hofft man in den Geschäften, dass es heute noch einmal mehr Zuspruch als am vergangenen Wochenende geben wird. Viele in der Branche seien weiterhin der Meinung, dass es derartige verschärfte Regeln nicht bräuchte. Auch die mangelnden Kapazitäten für Corona-Tests seien ein großes Problem.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.12.2021 | 12:00 Uhr