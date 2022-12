Weihnachtsferien starten: Auf Autobahnen im Norden droht Stau Stand: 22.12.2022 06:45 Uhr In Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg beginnen am Freitag die Weihnachtsferien in den Schulen. in Mecklenburg-Vorpommern starten sie bereits heute.

Auf Deutschlands Autobahnen wird es zum Ende der Woche voller als sonst, teilte der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) mit. Besonders nachmittags würden die Straßen heute und am Freitag an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, weil Reise- auf Berufsverkehr trifft. Am Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag werde es auf den Fernstraßen insgesamt ruhig, obwohl schon einige Winterurlauberinnen und -urlauber in die Skigebiete aufbrechen.

Am 26. Dezember werden Straßen voller

Ganz anders stellt sich die Situation laut ADAC am zweiten Weihnachtsfeiertag dar, an dem viele Weihnachtsurlauber und -urlauberinnen von Verwandten- und Familienbesuchen heimkehren. Das Verkehrsaufkommen werde allerdings auch hier nicht so stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes sein.

Die wichtigsten Staustrecken im Norden

Auf diesen Autobahnen droht in den Weihnachtsferien Stau:



A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berlin

