Weihnachtsbaum für Steinmeier kommt aus Oerel

Der Weihnachtsbaum für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Sonnabend per Sondertransport nach Berlin gebracht. Aktuell befindet er sich noch in der kleinen niedersächsischen Gemeinde Oerel im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Nordmanntanne steht in der Einfahrt zum Hof der Familie Sylvester. Sie hat eine Höhe von elf Metern und ist dicht und gleichmäßig gewachsen - der ganze Stolz von Felix Sylvester, dem Juniorchef des Familienbetriebs. Die Tanne reist am Sonnabend gemeinsam mit weiteren großen Weihnachtsbäumen, unter anderem für das Außenministerium, in die Bundeshauptstadt. Dort wird sie in wenigen Wochen vor dem Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Steinmeier, passend zum Beginn der Vorweihnachtszeit aufgebaut.

