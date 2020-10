Weihnachts-Planung: Kirchen erfreut über neue Corona-Regeln Stand: 08.10.2020 19:22 Uhr Weihnachten kann kommen: Die neue Corona-Verordnung macht Open-Air-Gottesdienste möglich. Jedoch nur, wenn die Infektionszahlen nicht weiter stark steigen.

Die evangelische und die katholische Kirche in Niedersachsen begrüßen die neue Corona-Verordnung des Landes. Sie tritt am Freitag in Kraft. "Abgesehen von den geltenden Abstands- und Hygienevorschriften gibt es nunmehr keine Einschränkungen für kirchliche und religiöse Handlungen", sagte der Leiter des Katholischen Büros Niedersachsen, Felix Bernard. Unter anderem gebe es keine Begrenzung der Personenzahl bei Beerdigungen mehr. Möglich seien auch die traditionellen Gräbersegnungen an Allerheiligen und Allerseelen sowie Freiluftgottesdienste zu Weihnachten.

Nun denkbar: Weihnachtsgottesdienst im Stadion

Die Gemeinden hätten jetzt eine rechtliche Grundlage für ihre Planung, sagte die Bevollmächtigte der Konföderation der evangelischen Kirchen in Niedersachsen, Kerstin Gäfgen-Track. Die evangelische Kirche hatte bei Regeln für Weihnachtsgottesdienste im Freien zuvor zur Eile gedrängt. Auf Basis der neuen Verordnung dürfen Kirchengemeinden die Festgottesdienste auch in Fußballstadien oder auf größeren Plätzen anbieten, auch dann, wenn nicht für alle Besucher ein Sitzplatz zur Verfügung steht.

Infektionsgeschehen muss Veranstaltungen zulassen

Viele Gemeinden setzen auf Weihnachtsgottesdienste im Freien, weil in den Kirchen nicht der notwendige Abstand eingehalten werden kann. Sie können nun planen, Absprachen mit Behörden treffen und Hygienekonzepte entwickeln. "Klar ist aber auch, dass die Planungen für Veranstaltungen aller Art weiterhin vom Stand des Infektionsgeschehens abhängig sind", so Gäfgen-Track. Die Corona-Verordnung erlaubt religiöse Zusammenkünfte ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden.

