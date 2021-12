Weihnachten und Corona: Wer darf denn nun zum Familienfest? Stand: 22.12.2021 06:30 Uhr Die Verwirrung ist groß: Wer darf Weihnachten denn nun eigentlich gemeinsam feiern? Müssen sich auch Geimpfte zusätzlich testen? Wie sind die Kontaktbeschränkungen - und kontrolliert das auch jemand?

Bei Weihnachtsfeiern gilt laut der aktuellen Corona-Verordnung im Rahmen der sogenannten Weihnachtsruhe: Geimpfte und Genesene dürfen sich drinnen mit maximal 25 Personen inklusive Kindern und Jugendlichen treffen. Ungeimpfte dürfen mit ihrem Haushalt maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Für Geimpfte und Genesene gilt bei Zusammenkünften mit mehr als zehn Personen 2G, sie müssen sich also zusätzlich testen. Ausgenommen sind davon Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Personen, die geboostert sind oder nach vollständiger Impfung eine Durchbruchsinfektion überstanden haben. Für die Testpflicht reicht ein Selbsttest, der vom Gastgeber oder einer vom Gastgeber beauftragten Person kontrolliert werden muss. Eine Maskenpflicht gibt es bei privaten Weihnachtsfeiern zu Hause nicht.

Videos 3 Min Pflegeheime bereiten sich auf Weihnachts-Besuche vor Nur Getestete dürfen Alten- und Pflegeheime betreten. Für das Personal bedeutet das erheblichen Aufwand an den Feiertagen. (20.12.2021) 3 Min

Weihnachten in Pflege- und Seniorenheimen

In Pflege- und Seniorenheimen brauchen Besucherinnen und Besucher neben der FFP2-Maske einen zertifizierten negativen Test. Das gilt auch für Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz sind die Einrichtungen verpflichtet, Besuchenden einen Schnelltest vor Ort zu ermöglichen. Laut Sven Schumacher vom Niedersächsischen Evangelischen Verband für Altenhilfe und Pflege appellieren die Einrichtungen aber an die Besuchenden, möglichst bereits mit einem negativen Testnachweis zu erscheinen, um das Personal zu entlasten. Dabei ist auch ein Testzertifikat zum Beispiel vom Arbeitgeber oder einem Fitnessstudio möglich, das ebenfalls 24 Stunden gültig ist. Ein Selbsttest ohne Zertifikat, das nur im Beisein von Familienangehörigen gemacht wurde, reicht für den Besuch im Heim dagegen nicht aus. Falls ein Test deshalb doch erst vor Ort im Pflege- oder Seniorenheim gemacht werden kann, sollten Besucherinnen und Besucher sich vorher erkundigen, zu welchen Zeiten dies über die Feiertage möglich ist.

Das sind die wichtigsten Regeln für das Weihnachtsfest

Begrenzung im Innenbereich auf bis zu 25 vollständig geimpfte oder genesene Personen inklusive Kinder und Jugendliche.

Bei Zusammenkünften mit mehr als zehn Personen zusätzlich Testpflicht - gilt nicht für Personen, die geboostert sind oder nach vollständiger Impfung eine Durchbruchsinfektion überstanden haben.

Für die Testpflicht reicht ein Selbsttest, der vom Gastgeber oder einer vom Gastgeber beauftragten Person kontrolliert werden muss.

Kinder und Jugendliche müssen sich nicht testen lassen.

Es muss während der privaten Weihnachtsfeier keine Maske getragen werden.

Für ungeimpfte Personen bleibt es bei den Beschränkungen, dass sich ihr Haushalt nur mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen darf.

In Pflege- und Seniorenheimen brauchen Besucherinnen und Besucher neben der FFP2-Maske einen zertifizierten negativen Test. Das gilt auch für Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben.

Appell an die Eigenverantwortung

Von einigen Kommunen gab es bereits Kritik an den Regelungen für die Feiertage: Selbsttests seien für Bürgerinnen und Bürger einfacher umzusetzen, aber für Behörden nicht zu kontrollieren, sagte eine Sprecherin des Landkreises Emsland. Ein Sprecher der Stadt Osnabrück sagte: "Es ist völlig ausgeschlossen, dass Behörden, dass Polizei oder bei uns der Ordnungsdienst an den Feiertagen von Haus zu Haus gehen und klingeln, ob die Leute sich an die Regeln halten." Er appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

