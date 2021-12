Weihnachten und Corona: Was ist mit Tests an den Feiertagen? Stand: 20.12.2021 06:37 Uhr Beim zweiten Weihnachten mit Corona gibt es vieles zu beachten und zu organisieren: Wer muss sich wann testen, wann braucht man ein Zertifikat und wann nicht? Und wo können die Tests gemacht werden?

Bei Familienfeiern mit mehr als zehn Personen gilt laut der aktuellen Corona-Verordnung im Rahmen der sogenannten Weihnachtsruhe 2G-Plus. Teilnehmen dürfen also nur genesene und geimpfte Personen, die sich zusätzlich testen müssen. Dafür reicht bei Familienfeiern aber ein Selbsttest, der vom Gastgeber oder einer vom Gastgeber beauftragten Person kontrolliert werden muss. Ausgenommen davon sind Kinder und Jugendliche und Personen, die geboostert sind oder nach vollständiger Impfung eine Durchbruchsinfektion überstanden haben. Ungeimpfte Menschen dürfen unabhängig von Tests nur mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt feiern. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit.

Weihnachten in Pflege- und Seniorenheimen

In Pflege- und Seniorenheimen brauchen Besucherinnen und Besucher einen zertifizierten negativen Test. Das gilt auch für Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz sind die Einrichtungen verpflichtet, Besuchenden einen Schnelltest vor Ort zu ermöglichen. Laut Sven Schumacher vom Niedersächsischen Evangelischen Verband für Altenhilfe und Pflege appellieren die Einrichtungen aber an die Besuchenden, möglichst bereits mit einem negativen Testnachweis zu erscheinen, um das Personal zu entlasten. Dabei ist auch ein Test-Zertifikat zum Beispiel vom Arbeitgeber oder einem Fitnessstudio möglich, das ebenfalls 24 Stunden gültig ist. Ein Selbsttest ohne Zertifikat, das nur im Beisein von Familienangehörigen gemacht wurde, reicht für den Besuch im Heim dagegen nicht aus. Falls ein Test deshalb doch erst vor Ort im Pflege- oder Seniorenheim gemacht werden kann, sollten Besucherinnen und Besucher sich vorher erkundigen, zu welchen Zeiten dies über die Feiertage möglich ist.

Keine "Impfruhe" über die Feiertage

"Eine Impf- und Testruhe wird es nicht geben", kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) vergangene Woche im Landtag in Hannover an. Nach Angaben des Ministeriums sind zurzeit rund 3.125 Testzentren aktiv und die Behörde geht davon aus, dass die Zentren auch weiterhin geöffnet haben werden. Allerdings wirtschafteten sie eigenständig und könnten demnach selbst entscheiden, wann sie aufmachen. Wer über die Feiertage einen Test benötigt, sollte sich also vorher erkundigen, ob das Testzentrum vor Ort wirklich geöffnet hat.

Corona-Tests in Apotheken

Ähnliches gilt für Apotheken, in denen Corona-Tests durchgeführt werden: "Apotheken sind nicht verpflichtet, Schnelltests in Nacht- und Notdienst anzubieten, dürfen es grundsätzlich aber", so die Sprecherin der Apothekerkammer, Panagiota Fyssa, gegenüber NDR Niedersachsen. Eigentlich seien diese Dienste aber zur Versorgung mit Notfallarzneimitteln gedacht. Über Test-Angebote vor Ort könne man sich am besten auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de informieren, auf der viele Apotheken freie Zeitfenster anbieten.

