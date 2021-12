Weihnachten und Corona: Was heißt noch mal "Weihnachtsruhe"? Stand: 23.12.2021 06:30 Uhr "Ich bin außerordentlich besorgt über das, was Anfang des Jahres auf uns zukommen kann", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Corona-Lage und der Entscheidung für eine "Weihnachtsruhe".

Angesichts der akuten vierten Welle und der mutmaßlich ansteckenderen Virusvariante Omikron war in Niedersachsen schon vor dem Beschluss der Bund-Länder-Beratungen vom Dienstag entschieden worden: Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar gilt in ganz Niedersachsen die Warnstufe 3 nebst einiger Sonderregelungen - die sogenannte Weihnachtsruhe. Im weiteren Verlauf der Beratungen hat die Regierungskoalition in Niedersachsen die sogenannte Weihnachtsruhe bis zum 15. Januar verlängert - unabhängig von der Corona-Warnstufe 3. Die strengere bundesweite Maßnahme werde das Land jetzt aber "sehr zügig einführen", hatte Weil bereits im Vorfeld angekündigt. Ab dem 27. Dezember werden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene in Niedersachsen demnach weiter verschärft. Dann gilt die Zehn-Personen-Grenze bei privaten Treffen.

Wichtigste Regeln der "Weihnachtsruhe" ab 24. Dezember

Private Treffen: Bis zur Umsetzung der Zehn-Personen-Regel ab dem 27. Dezember dürfen sich Geimpfte und Genesene draußen mit maximal 50 Personen, drinnen mit maximal 25 Personen treffen. Kinder und Jugendliche werden bei den 25 Personen mitgerechnet.

Ab zehn Personen müssen sich Geimpfte und Genesene zusätzlich testen. Bei Familienfeiern reicht ein Selbsttest, der vom Gastgeber oder einer vom Gastgeber beauftragten Person kontrolliert werden muss.

Ungeimpfte dürfen maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Weihnachtsgottesdienste sind möglich.

Weihnachtsmärkte müssen schließen.

Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen sind verboten.

Tanzveranstaltungen sind verboten, Discos und Clubs müssen geschlossen bleiben.

Gastronomische Betriebe und Fitnessstudios bleiben unter Auflagen geöffnet.

Beherbergungsbetriebe bleiben unter der 2G-Plus-Regel geöffnet.

Appell: Kontakte eigenverantwortlich begrenzen

Vor Weihnachten ist die bundesweite Zehn-Personen-Regel in Niedersachsen bewusst nicht umgesetzt worden. Der Ablauf einer typischen Weihnachtsfeier im Familienkreis sei anders als eine typische Silvesterfeier, betonte Ministerpräsident Weil: "Von Silvester geht ein ungleich größeres Risiko aus." Die Regierungschefinnen und Regierungschefs appellierten an die Bürgerinnen und Bürger, die Weihnachtsfeiertage verantwortungsbewusst zu begehen. Die Zahl der Kontakte bei Familienfeiern solle eigenverantwortlich begrenzt und die Regeln zum Abstandhalten sollten eingehalten werden. "Wir dürfen nicht mit einem noch größeren Problem aus dieser Zeit herauskommen als wir hineingehen", so Weil.

OVG Lüneburg bestätigt Weihnachtsruhe

Nach einer Klage gegen die angekündigte Schließung von Clubs und Diskotheken sowie die Einschränkungen bei Veranstaltungen hat Niedersachsens Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Dienstag entschieden, dass die vom Land verhängte Weihnachtsruhe Bestand hat. Vor Gericht gezogen war ein Veranstalter aus der Nähe von Aurich, der vom Gaststättenverband Dehoga unterstützt wurde. Die angeordnete Schließung von Clubs und Diskotheken sowie weitere Einschränkungen über die Feiertage in Niedersachsen sind dem 13. Senat des Gerichts zufolge vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie angemessen.

