Wegen Sanierungsarbeiten: FMO schließt im November Stand: 31.08.2022 14:48 Uhr Vom 14. bis zum 30. November wird der Flughafen geschlossen. Die Start- und Landebahn soll in dieser Zeit umfangreich saniert und die dort integrierten Lichter ausgetauscht werden.

Der Betrieb werde am 14. November um 7 Uhr eingestellt und am 30. November um 20 Uhr wieder aufgenommen, teilte der Airport am Mittwoch mit. Die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter seien bereits über die Schließung informiert worden und hätten ihre Flugpläne entsprechend angepasst.

VIDEO: Flughafen-Challenge: Schaffen es unsere Reporter, abzuheben? (4 Min)

Kosten von rund 10 Millionen Euro

Bei der Sanierung soll auf der mehr als 2,1 Kilometer langen Landebahn eine neue Deckschicht aufgebracht werden. Außerdem soll die gesamte Bahnbefeuerung sowie die Anflugbefeuerung aus westlicher Richtung erneuert werden. Ein derartig umfangreiches Modernisierungsprojekt sei im laufenden Flugbetrieb nicht durchführbar. Die Kosten bezifferte der Flughafen auf rund 10 Millionen Euro. Der Flughafen Münster/Osnabrück erwartet in diesem Jahr insgesamt rund 750.000 Fluggäste.

