Wegen Lärm: Klägerin möchte Maschseefest sofort stoppen lassen Stand: 04.08.2023 18:52 Uhr Das Regenwetter setzt dem diesjährigen Maschseefest in Hannover bereits zu. Eine Anwohnerin versucht jetzt zudem, die See-Party vorzeitig beenden zu lassen. Der Grund: Es ist der Klägerin nachts zu laut.

Eine Anwohnerin klagt vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen das aktuell laufende Maschseefest. Das teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Der Lärm in der Nacht sei für die Frau deutlich hörbar. Sie sei auf die nächtliche Ruhe angewiesen und fordere, das Maschseefest umgehend zu stoppen. Derzeit seien in der Sache am Verwaltungsgericht Hannover ein Klage- und Eilverfahren anhängig. Streitgegenstand sei die "Anfechtung einer straßenrechtlichen Erlaubnis", mit welcher die Veranstaltung genehmigt wurde. Der Klägerin gehe es um die Aufhebung der Genehmigung.

Positiver Bescheid wäre das Aus fürs Fest

Sollte dem Eilantrag stattgegeben werden, würde das wahrscheinlich das sofortige Aus für das diesjährige Maschseefest bedeuten. Allerdings würden aktuell noch Stellungnahmefristen für die Landeshauptstadt Hannover und den Rechtsanwalt der Klägerin laufen, wie das Gericht mitteilte. Wann genau über den Eilantrag entschieden werde, stehe noch nicht fest, so ein Gerichtssprecher.

