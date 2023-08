Wegen Krankheitswelle: Zugausfälle auf Strecke Hannover-Soltau Stand: 11.08.2023 12:40 Uhr Im Zugverkehr zwischen Hannover und Soltau (Landkreis Heidekreis) werden ab heute massive Beeinträchtigungen erwartet. Wegen einer Krankheitswelle kann die DB Netz wichtige Stellwerke nicht besetzen.

Dazu zählt das Stellwerk in Soltau, wie das Bahnunternehmen Start Niedersachsen Mitte auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Ab 13 Uhr werde das Unternehmen beginnen, den Betrieb schrittweise herunterzufahren. Eine Stunde später, gegen 14 Uhr, sollen nur noch Züge von Hannover nach Dorfmark fahren. Alle Bahnen zwischen Dorfmark und Buchholz in der Nordheide fallen den Angaben zufolge aus. Von Dorfmark nach Soltau kommen Fahrgäste demnach höchstens mit dem Bus. Ein entsprechender Ersatzverkehr sei eingerichtet. "Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass der Busverkehr begrenzte Kapazitäten und längere Fahrzeiten im Vergleich zum Zug hat", hieß es. Auch die Strecke von Uelzen über Soltau nach Bremen ist von dem Stellwerksausfall betroffen. Eine Bahnsprecherin erklärte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass versucht werde, Zugausfälle zu vermeiden.

Die letzten Fahrten sind:

Soltau - Buchholz in der Nordheide - Soltau um 13.13 Uhr

Soltau - Buchholz in der Nordheide um 13 Uhr

Hannover - Soltau letzte Direktfahrt um 12.51 Uhr

Soltau - Hannover letzte Direktfahrt um 13.59 Uhr

Soltau - Ebstorf (Bus weiter nach Uelzen) letzte Fahrt um 12:05 Uhr

Bus Uelzen bis Ebstorf und weiter Zug nach Soltau letzte Fahrt um 12:57 Uhr

Soltau - Bremen um 12.12 Uhr

Bremen - Soltau um 12.46 Uhr

Die Abfahrtszeiten hat Start Niedersachsen Mitte auf seiner Homepage veröffentlicht.

Auch Stellwerk in Visselhövede bleibt unbesetzt

Am Wochenende sollen die Züge von Hannover nach Soltau wieder fahren. Auf der Strecke von Soltau nach Bremen hingegen fallen Bahnen am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr laut Start Niedersachsen Mitte weiterhin aus. Denn an den Tagen bleibt das Stellwerk in Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme) unbesetzt. Am Sonntag solle die Lage neu bewertet werden, so ein Sprecher von Start Niedersachsen Mitte. Sofern die Krankheitswelle anhält, könnten die Probleme im Bahnverkehr auch nächste Woche anhalten. Davon geht Start Niedersachsen Mitte momentan aber nicht aus. Das Unternehmen rät Fahrgästen, alternative Reisemöglichkeiten zu prüfen und sich vor Fahrtantritt über Fahrplanänderungen zu informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.08.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr