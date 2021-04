Wegen Corona: Nachfrage nach Dauercamping-Plätzen boomt Stand: 26.04.2021 15:55 Uhr Die Nachfrage nach Dauercampingplätzen in Niedersachsen ist aktuell hoch. Denn während "Tourismus" auf den Plätzen verboten ist, sind die Dauergäste willkommen.

Dauercamper werden - im Unterschied zu Touristen, die sich nur tages- und wochenweise auf einbuchen - wie Ferienhausbesitzer behandelt und sind deshalb aktuell auf Campingplätzen erlaubt. Allerdings: Die Campingplatzbetreiber kommen mit ihrem Angebot kaum hinterher. Dementsprechend lang sind momentan auch die Wartelisten auf die begehrten Plätze. "Wir haben Anfragen ohne Ende", so Julia Staarmann vom Verband der Campingplatzunternehmer Niedersachsen. Sie arbeitet im Ferien- und Erlebnispark Alfsee im Landkreis Osnabrück - und dort sind demnach mehr als die Hälfte der 750 Standplätze bereits ganzjährig vermietet. Dazu kämen noch Saisonstellplätze bei einer Anmietung von mindestens sechs Monaten.

Videos 29 Min Endlich wieder campen Der Campingplatz in Schillig in Niedersachsen ist besonders. Wer hier wohnt und arbeitet, kann sich nichts anderes vorstellen. 29 Min

Lange Wartelisten

Gestiegen sind die Anfragen nach Ganzjahresplätzen auch im "Südsee-Camp" in Wietzendorf in der Lüneburger Heide: Ebenfalls knapp die Hälfte der 1.300 Plätze seien bereits ganzjährig gebucht, heißt es von dort. Die Gebühr für so einen Platz variiert dabei zwischen 1.800 und 2.500 Euro - plus Nebenkosten. Am Stover Strand an der Elbe sind Mitte April die 110 Saisonplätze der rund 400 Stellmöglichkeiten eröffnet und gut besucht. Auch dort ist die Warteliste lang, eine Chance für Nachrücker gibt es in diesem Sommer nicht.

Campingplatzbetreiber fordern Öffnung

Verboten ist der Tourismus auf den Plätzen wegen der Corona-Lage noch bis mindestens 9. Mai. Im vergangenen Jahr wurde im Mai langsam gelockert und eine 50-Prozent-Belegung erlaubt. Das steigerte sich bis zur erlaubten Vollauslastung der Campingplätze im Juni. Ob Niedersachsens Plätze zu Himmelfahrt oder Pfingsten für Touristen öffnen dürfen, ist bislang noch völlig unklar. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz dürfen Campingplätze unterhalb einer Inzidenz von 100 öffnen. Der Landesverband der Campingplatzunternehmer fordert nun, dass das Land auch davon Gebrauch macht. Von Rücklagen oder Dauercampern allein könnten sich die Betreiber nicht ewig über Wasser halten.