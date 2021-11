Wegen Corona-Lage: Göttingen schließt den Weihnachtsmarkt Stand: 29.11.2021 19:14 Uhr Einige Städte in Niedersachsen hatten ihre Weihnachtsmärkte schon im Vorfeld abgesagt. In Göttingen schließt nun am Mittwoch ein schon eröffneter Markt. Auf allen anderen gilt dann die 2G-Plus-Regel.

"Der Infektionsschutz kann nicht länger gewährleistet werden", begründete Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) am Montag die angekündigte Schließung. Am Mittwoch tritt fast überall im Land die Warnstufe 2 in Kraft, das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen zertifizierten negativen Corona-Test die Angebote auf den Weihnachtsmärkten in Anspruch nehmen dürfen. Wenn aber Geimpfte und Genesene täglich auch noch ein Testzentrum und eine Ausgabestelle für Bändchen aufsuchen müssen, widerspricht das aus Sicht der Göttinger Oberbürgermeisterin dem Ziel, Kontakte zu reduzieren. Auch weil die neue Corona-Variante Omikron höchstwahrscheinlich schon in Niedersachsen kursiere, könne sie den Weihnachtsmarkt nicht länger verantworten, sagte Broistedt.

Schausteller fordern Absage der Weihnachtsmärkte

Angesichts der anstehenden 2G-Plus-Regelung hatten Schausteller in Niedersachsen die generelle Absage von Weihnachtsmärkten gefordert. Solange die Märkte nicht abgesagt seien, müssten die Schausteller die Stände offenhalten und alle Fixkosten bezahlen, erklärte der Vorsitzende des Niedersächsischen Landesverbandes, Fred Hanstein. Gilt dann auch noch für Geimpfte und Genesene eine Testpflicht, fürchtet der Verband, dass noch weniger Menschen kommen.

Im Folgenden finden Sie eine Aufzählung von abgesagten Weihnachtsmärkten in Niedersachsen. Bitte beachten Sie dabei den Veröffentlichungszeitpunkt des Artikels und dass NDR.de keine vollständige Liste vorliegt.

Abgesagte Weihnachtsmärkte in Niedersachsen:

Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont)

Bockhorn (Landkreis Friesland)

Bückeburg - Schloss Bückeburg (Landkreis Schaumburg)

Cloppenburg

Dransfeld (Landkreis Göttingen)

Duderstadt (Landkreis Göttingen)

Goslar

Göttingen (schließt am Mittwoch, 01.12.)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen)

Kirchhatten (Landkreis Oldenburg)

Lehrte (Region Hannover)

Lingen - Kulturweihnachtsmarkt (Landkreis Emsland)

Melle-Buer (Landkreis Osnabrück)

Neuenburg (Landkreis Friesland)

Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim)

Northeim - nur Weihnachtskrammarkt

Nienhagen (Landkreis Celle)

Ostercappeln (Landkreis Osnabrück)

Papenburg (Landkreis Emsland)

Quakenbrück (Landkreis Osnabrück)

Rodenberg (Landkreis Schaumburg)

Sandkrug (Landkreis Oldenburg)

Sögel - Schloss Clemenswerth und Heimathof (Landkreis Emsland)

Stadtoldendorf (Landkreis Holzminden)

Wittmund

Viele Weihnachtsmärkte sind geöffnet

Geöffnet haben dagegen unter anderem die Weihnachtsmärkte in der Altstadt von Hannover, in Osnabrück, Oldenburg und in Hildesheim. Die Stadt Hannover hat angekündigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen alle Buden zu schließen. Weihnachtsmärkte gibt es außerdem in Wolfsburg, Einbeck, Northeim, Holzminden, Meppen, Uslar, Osterode, Lingen und Nordhorn.

53 Prozent gegen Öffnung der Weihnachtsmärkte

Laut einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen hält mehr als die Hälfte der Niedersachsen (53 Prozent) die Öffnung von Weihnachtsmärkten für falsch. Dabei sind es besonders die Älteren, die dieses Angebot ablehnen. Die Umfrage wurde vom 11. bis zum 16. November erhoben.

