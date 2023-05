Wasserschaden nach Umbau: Es tropft durch’s neue Landtagsdach Stand: 10.05.2023 17:03 Uhr Mitarbeiter der Landtagsverwaltung hatten am Mittwochmorgen große Wasserflecken in der Decke der Portikushalle im Landtag bemerkt. Das Gebäude war erst 2017 nach umfangreichen Bauarbeiten neu eröffnet worden.

von Christina Harland

Neben der Treppe ins Obergeschoss des Landtags steht eine große Wanne, der Bereich ist mit rotem Band abgesperrt. Die Spuren des Wassereinbruchs an der Decke sind unübersehbar. Am Mittwochmorgen hatte es heftig geregnet, dann tropfte es über den Vormittag durch die Decke in den Landtag, auf den schönen weißen Boden der teuer umgestalteten Portikushalle. Haustechniker hatten den Schaden zuerst bemerkt und die Landtagsverwaltung informiert.

Schon der zweite Wasserschaden in Folge

Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Wasser in den erst kürzlich aufwendig umgebauten Landtag eindrang, berichtet David Rosengart, Sprecher der Landtagsverwaltung: "Bereits im Frühjahr 2022 gab es einen Wassereintritt in diesem Bereich. Verschiedene unter der Federführung des Staatlichen Baumanagements durchgeführte Maßnahmen zur Ortung der Leckage ließen den Schluss zu, dass die Ursache gefunden und in im Anschluss behoben wurde. Das ist augenscheinlich nicht der Fall." Jetzt geht die Suche nach der Ursache weiter. Einen Zusammenhang mit der Greenpeace-Aktion auf dem Landtagsdach vergangene Woche Mittwoch hält Rosengart für unwahrscheinlich.

Zusammenhang mit der Greenpeace-Aktion?

Rund 20 Aktivisten waren am Mittwochmorgen vor einer Landtagssitzung auf das Dach des Leineschlosses geklettert und dort über Stunden geblieben. Die Aktion richtete sich gegen die geplante Gasförderung in der Nordsee vor Borkum. Die Polizei löste den Protest mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) auf. Das Landtagsgebäude wurde nach Auskunft der Landtagsverwaltung bei der Aktion leicht beschädigt. Unter anderem an der Blitzschutzanlage sowie an der sogenannten Taubenabwehr habe es kleinere Schäden gegeben. Offenbar haben sich zeitgleich Dutzende Menschen auf dem Landtagsdach befunden.

Staatliches Baumanagement sucht Ursache

Wenn die Greenpeace-Aktion aber nicht ursächlich für den Wasserschaden war, stehen Baumängel im Raum. Das staatliche Baumanagement werde sich der Sache erneut annehmen, sagte Landtagssprecher Rosengart. Wie hoch der Schaden ist und ob er gravierender sei als 2022, lasse sich noch nicht beziffern. Der Landtag war erst 2017 neu bezogen worden - nach dreieinhalbjähriger Umbauzeit und fast 60 Millionen Euro Baukosten.

