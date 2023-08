Wasserrohrbruch? Kein Trinkwasser südlich von Lüneburg Stand: 30.08.2023 15:36 Uhr Im Süden von Lüneburg ist heute großflächig die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Der Grund für die Störung ist unklar. In Embsen fiel die Schule aus. Wasserwagen halten die Versorgung aufrecht.

Betroffen von der Großstörung waren nach Auskunft des Versorgers Avacon Wasser die Ortschaften Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen und teilweise auch Südergellersen. In der Grundschule und der IGS Embsen fiel die Schule aus, weil auch dort kein Trinkwasser aus den Hähnen kam und die sanitären Einrichtungen nicht benutzt werden konnten. Betroffen sind laut Avacon Wasser rund 2.000 Haushalte. Was die Störung, die gegen 9.15 Uhr gemeldet worden war, ausgelöst haben könnte, konnte der Versorger am Mittwochmittag noch nicht sagen. Man gehe aber davon aus, dass es sich um einen noch nicht lokalisierten Leitungsschaden handele, sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen.

Videos 2 Min Trinkwasser im Landkreis Gifhorn mit Kolibakterien belastet 20.000 Menschen sind betroffen. Damit sich die Keime nicht weiter ausbreiten, wurde die Versorgung bereits umgestellt. (21.07.2023) 2 Min

Trinkwasserwagen in Deutsch Evern und Melbeck

Gegen Mittag stellte Avacon Wasser für die betroffenen Bewohner Wasserwagen bereit, und zwar vor dem Edeka-Markt in Deutsch Evern und am Rathaus in Melbeck. Dort könnten sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos mit Trinkwasser versorgen, teilte das Unternehmen mit. Wie lange die Menschen ohne Wasser aus der Leitung auskommen müssten, konnte der Versorger am frühen Nachmittag noch nicht sagen.

Weitere Informationen Lüneburg: Nach Rohrbruch Straßen im Wohngebiet gesperrt Das ausströmende Wasser hat unter anderem die Zufahrt in das Wohngebiet unterspült. Die Reparaturen haben begonnen. (02.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.08.2023 | 15:00 Uhr