Was wird in Niedersachsen gelockert? Weil äußert sich Stand: 04.03.2021 12:02 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird heute zu den Ergebnissen des Corona-Gipfels und den Auswirkungen für Niedersachsen Stellung beziehen. NDR.de überträgt ab 15 Uhr live.

In der Landespressekonferenz wird Weil die Änderungen und Maßnahmen im Einzelnen erklären, die sich aus den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ergeben. Vorab äußerte sich Weil in einer Mitteilung zum Corona-Gipfel: "Das waren lange und anstrengende Beratungen, aber der Einsatz hat sich gelohnt. Bund und Länder haben sich auf eine wirkliche Fortentwicklung der bisherigen Strategie im Kampf gegen die Pandemie geeinigt."

Stufenweise Lockerungen vorgesehen

Unter anderem wurde auf dem Bund-Länder-Gipfel beschlossen, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern. In den neuen Beschlüssen sind aber auch stufenweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen verankert. Diese beziehen sich auf persönliche Kontakte und die Öffnung des Einzelhandels und anderer Branchen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt schrittweise und vorsichtig zu Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger kommen", sagte Weil.

Treffen mit zwei Haushalten wieder möglich

Wie die niedersächsische Staatskanzlei mitteilte, sollen sich ab der kommenden Woche wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten privat treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Bei den Bund-Länder-Beratungen wurde zudem vereinbart, dass Paare generell als ein Hausstand zu betrachten sind. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 können auch Treffen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten mit insgesamt maximal zehn Personen erlaubt werden - auch dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit.

Lockerungen für Einzelhandel und Zoos in Sicht

Auch weitere mögliche Lockerungen sind an die Sieben-Tages-Inzidenz geknüpft. Bei einem stabilen Wert von unter 50 in einer Region kann der Einzelhandel mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen. Dies gilt für die ersten 800 Quadratmeter, für eine darüber hinausgehende Fläche ist ein weiterer Kunde pro 20 Quadratmeter zulässig. Liegt die Inzidenz unter 50 können auch Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder aufmachen. Zudem soll dann kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen im Außenbereich möglich sein. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 14 Tage lang unter 50 bleibt, soll auch die Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung wieder möglich sein. Ein tagesaktueller Covid-19-Test ist nötig, wenn sich mehrere Haushalte einen Tisch teilen.

Ab Sieben-Tages-Inzidenz von 100 nur wenig erlaubt

Liegt der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 darf der Einzelhandel zunächst nur für sogenannte Terminshopping-Angebote geöffnet werden. Auch bei Museen, Galerien, Zoos, botanischen Gärten und Gedenkstätten sind dann Terminbuchungen verpflichtend. Erlaubt sein soll dann auch Individualsport allein oder zu zweit sowie Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis einschließlich 14 Jahren im Außenbereich.

Inzidenzwert der Landkreise ist entscheidend

Wie ein Sprecher der Staatskanzlei gegenüber NDR.de bestätigte, bezieht sich der maßgebliche Inzidenzwert jeweils auf den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt. Es soll aber auch die Gesamtlage betrachtet werden. So seien Lockerungen beispielsweise nicht zwingend ein Automatismus, falls die Inzidenz in den Nachbarkreisen deutlich höher liegt. In diesem Fall könne es sinnvoll sein, einem Einkaufs-Tourismus entgegenzuwirken, so der Sprecher. Zudem gibt es eine Art Notbremse: Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 50 beziehungsweise über 100 steigt, treten die vorherigen Regelungen wieder in Kraft.

Weiteres Vorgehen an Schulen noch unklar

Noch keine konkreten Ansagen gibt es zum Thema Schulen und Kitas. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat das Kultusministerium noch nicht entschieden, ob bereits am kommenden Montag oder aber erst eine Woche später Änderungen in Kraft treten sollen. Es werde noch abgewogen und diskutiert, heißt es aus dem Ministerium. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wollte eigentlich ab Montag auch die höheren Jahrgänge in den Wechselunterricht an die Schulen zurückholen. Doch aufgrund fehlender Schnelltests und Verzögerungen bei den Impfungen für Lehrerinnen und Lehrer gibt es offenbar noch Zweifel. Derzeit sind nur die Grundschulen und Abschlussklassen im Szenario B - also Wechselunterricht.

Gastgewerbe schreibt Ostergeschäft so gut wie ab

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ist von den vorgesehenen Maßnahmen enttäuscht. "Das ist nichts, gemessen an dem, was an Erwartungen existierte und daran, dass alle am Ende sind", sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. Das wetterabhängige Außengeschäft, für das Lockerungen frühestens ab dem 22. März möglich sind, sei kein Stützpfeiler der Gastronomie sondern das Sahnehäubchen des Geschäfts. Viele Gastronomen würden diese Öffnungsmöglichkeit aus wirtschaftlichen Gründen wohl nicht nutzen können, so Balke. "Man muss fast sagen, dass das Ostergeschäft, auf das wir gesetzt hatten, verloren ist."

Lichtblick für Einzelhandel

Zufrieden zeigte sich hingegen der Geschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack. Es würden endlich Wege aufgezeigt, wie beispielsweise Schuhläden und Sportgeschäfte wieder aufmachen können. Auch Michael Zeinert von der IHK Wolfsburg-Lüneburg begrüßte, dass Betriebe in Regionen mit stabil niedrigen Werten öffnen können. Die Tourismuswirtschaft könne allerdings immer noch nicht aufatmen.

Landtag vereidigt Behrens als neue Sozialministerin

Am Freitag wird der Niedersächsische Landtag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Zum einen werden die Abgeordneten die Ergebnisse des Gipfels für Niedersachsen debattieren. Zum anderen will der Landtag Daniela Behrens als neue Sozial- und Gesundheitsministerin des Landes und Nachfolgerin von Carola Reimann (beide SPD) bestätigen. NDR.de überträgt die Sondersitzung ab 10 Uhr live im Videostream.

