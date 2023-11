Was passiert mit dem havarierten Segelboot auf Norderney? Stand: 15.11.2023 15:30 Uhr Das auf Norderney gestrandete und später geborgene Segelboot muss bis Ende der Woche seinen aktuellen Stellplatz verlassen. Was künftig mit der selbst gebauten "Wibo" passiert, ist weiter unklar.

Auch mehr als eine Woche, nachdem das Segelboot am Strand von Norderney angespült wurde, steht noch nicht fest, wie es damit weitergeht. Noch steht die "Wibo" auf dem Gelände eines Unternehmens, dort kann es allerdings nur bis Ende der Woche bleiben. Der Eigentümer habe sich auch noch nicht entschieden, ob er sein Schiff wegen der drohenden Kosten für Transport und Reparatur überhaupt behalten möchte, sagte der Insulaner Chell Michels NDR Niedersachsen. Michels steht nach eigenen Worten mit dem Eigentümer des Boots in Kontakt. Allein für das Abschleppen hat der 75-Jährige laut Michels fast 3.000 Euro bezahlen müssen.

Videos 3 Min Gestrandetes Boot auf Norderney abtransportiert (10.11.2023) Das havarierte Segelboot samt Besitzer war für ein paar Tage die Touristen-Attraktion Nummer eins auf der Insel. 3 Min

Am Hauptbadestrand auf Grund gelaufen

Das in den Medien als "Geisterschiff" bezeichnete Boot war am Montag vergangener Woche am Hauptbadestrand der Insel auf Grund gelaufen und hatte sich zwischenzeitlich zu einer Attraktion für Insulaner und Touristen entwickelt. Am Freitag voriger Woche war es von einer Spezialfirma geborgen und abtransportiert worden.

