Stand: 03.10.2020 12:42 Uhr Was bedeutet die Einheit für Sie? Das sagen die User

Die Wiedervereinigung wird 30 - was bedeutet sie für die Menschen in Niedersachsen und drumherum? NDR Niedersachsen hat die User auf seinen Kanälen bei Facebook und Instagram gefragt. Hier einige der Antworten.

"Ohne die Wiedervereinigung hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt. Und wir sind seit mittlerweile 25 Jahren zusammen."

(Susanne Beyer)

"...leider ist der Grundgedanke unseren heutigen Politikern sanft entglitten. Außer durchaus schöne Landschaften haben wir im Westen unter den Folgen dieser Zusammenführung nicht besonders viele Vorteile erworben. Dabei ist der noch heute zu zahlende Soli noch das geringste Übel und nur ein bekanntes Beispiel. Der Osten steht doch in vielen Dingen besser (...bis auf wenige "finanzielle" Ausnahmen) da als der Westen."

(Klaus Mueller)

"Ich bin zwar Hannoveranerin, habe aber väterlicherseits Wurzeln in Görlitz und Staßfurt. Durch die Wiedervereinigung konnte ich diese Orte ungehindert kennenlernen und auch Verwandte besuchen."

(Michaela Küchler)

"Leider muss ich feststellen, dass man die Grenzen in Köpfen der Menschheit nicht einreißen kann. Und man an willkürlich gezogenen Linien auf einer Landkarte versucht, sich abzugrenzen."

(Stefan Brockmann)

"Mein Mann aus Niedersachsen, ich aus MV. Berechneter Geburtstermin unserer ersten Tochter war 3.10., hat allerdings nicht ganz geklappt (1.10.). Vermisse aber die Sicherheit, einen Kita- oder Hortplatz zu bekommen."

(Sylvia Müller Geb-Heuer)

"Es ist ok. Was daraus gemacht wurde, das ist nicht ok."

(Manfred Hoppe)

"Dass ich jederzeit ohne Probleme zu meiner Freundin nach Neustrelitz fahren kann. Herrlich!!!"

(Nina von Terstetten)

"Nichts, einen freien Tag mehr."

(Kerstin Schubert)

"Es wird nie eine 'Einheit' geben....."

(Matthias Gallus)

"Der Darß, das Fischland, Stralsund, Rügen und Usedom, eben Mecklenburg-Vorpommern mit seinen netten Einheimischen. Ich hätte es sonst nie kennengelernt!"

(Petra Hammer)

"Früher hat mir der Tag etwas bedeutet, aber Deutschland und die Deutschen haben sich inzwischen so extrem ins Negative verändert, dass ich nicht mehr sagen kann, dass das hier noch mein Land ist. Deswegen will ich auch auswandern, kurz gesagt: Der Tag hat inzwischen keine Bedeutung mehr für mich, ich feiere hier nichts mehr."

(marschall_kadse)

"Meine Verwandten ohne Grenzkontrollen, An- und Abmeldung sehen zu können."

(Susanne Tilsner)

"Ich als Sachse, sitze in Niedersachsen auf dem Campingplatz mit unseren Hamburger Freunden ❤️"

(grithartling)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.10.2020 | 19:30 Uhr