Warum gibt es immer weniger Studenten in Niedersachsen? Stand: 04.01.2025 05:00 Uhr In Niedersachsen studieren immer weniger junge Menschen - auch im Vergleich mit anderen Bundesländern. Was sind die Gründe und wie können die Universitäten im Land attraktiver werden?

von Jule Lampe

Im Wintersemester 2022 gab es in Niedersachsen noch knapp 196.000 Erstsemester, zuletzt waren es fast 6.000 weniger. Ein Trend, der sich laut Hochschulverband schon seit einigen Jahren abzeichnet. Diese Entwicklung lässt sich laut Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) leicht erklären: "Bei uns schlägt der demografische Wandel auch überproportional zu, ist also noch mal stärker als in anderen Bundesländern." Außerdem gebe es in Niedersachsen viele Menschen, die sich für eine berufliche Ausbildung entscheiden - gerade im Mittelstand und gerade auch in der Industrie. "Und es ist eben so, dass sich viele inzwischen entscheiden, auch in die großen Metropolen, in die Stadtstaaten zu gehen", so Mohrs.

Videos 1 Min Studentenwerke erhöhen Preise in Niedersachsen Vielerorts werden Mensa, Wohnheime und Semesterbeitrag teurer. Grund dafür seien gestiegene Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel. (12.07.2024) 1 Min

Fehlt dem Land bei Unis und Hochschulen die klare Linie?

Für den Hochschulverband liegt aber gerade da das Problem, erklärt Jürgen Deller, der Vorsitzende des Landesverbands Niedersachsen: "Wir haben in Niedersachsen Hochschulen, die überausgelastet sind und wir haben Hochschulen, die zunehmend unterausgelastet sind. Das heißt: Wir haben offensichtlich ein Problem auch dabei, wie wir Hochschule gestalten." Das Land habe die Aufgabe, sich zu überlegen, was es mit seinen Hochschulen machen will: "Also die Karten legen, wo wollen wir in Niedersachsen eigentlich hin, was sind unsere Aufgaben für die Zukunft, um Niedersachsen nach vorne zu bringen, welche Rolle hat Forschung und Lehre dabei?".

Mehr Geld für Bildung: Schwerpunkte statt "Gießkanne"

Deller kritisiert, dass Niedersachsen zu wenig spezialisiert sei, zu wenig Geld investiere und dieses dann auch noch mit der Gießkanne verteile - alle Unis würden also gleich viel bekommen. Laut Deller setzen andere Bundesländer Schwerpunkte, zum Beispiel beim Thema künstliche Intelligenz. Dadurch würden Studierende aus der ganzen Welt angelockt. Das soll zwar auch in Niedersachsen passieren, dem Hochschulverband dauert das aber zu lange.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Bildung