Warnung vor Sturmböen in Niedersachsen: Tief bringt Wind und Regen Stand: 06.02.2024 09:13 Uhr Es ist windig und nass in Niedersachsen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem an der Nordsee vor Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Gebietsweise ist heute auch Dauerregen möglich.

Auch im Harz rechnen die Meteorologen mit stürmischen Böen oder Sturmböen. Auf den Inseln können zudem einzelne schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde auftreten. Menschen sollten daher auf herabfallende Äste und Gegenstände achten. In der Nacht zu Mittwoch soll der Wind langsam abnehmen.

DWD erwartet Dauerregen im Harz

Außerdem kann es heute an der Elbmündung sehr nass werden. Wie der DWD mitteilte, sind innerhalb von zwölf Stunden Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter möglich. Im Harz sagen die Wetterexperten zudem Dauerregen mit Mengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden voraus. Oberhalb von 400 bis 600 Metern ist in der Nacht zu Mittwoch mit Schnee und Glätte durch Schneematsch zu rechnen.

In der Nacht zu Donnerstag leichter Frost möglich

Am Mittwoch lockern die Schauer laut DWD langsam auf. Bei Temperaturen um die sieben Grad bleibt es mild in Niedersachsen. In der Nacht zu Donnerstag soll es trocken bleiben, bei Temperaturen zwischen minus drei und zwei Grad besteht leichte Frostgefahr.

