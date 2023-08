Warnung: Örtlich starke Gewitter in Niedersachsen erwartet Stand: 16.08.2023 16:16 Uhr Niedersachsen ist von einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) betroffen. Zunächst wird Starkregen im Südosten erwartet, später zwischen den Mittelgebirgen und dem Wendland.

Zunächst soll es am Mittwochnachmittag starke Gewitter im Südosten Niedersachsens mit Starkregen, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel geben, teilte am Mittwoch ein Mitarbeiter des DWD mit. Regional können dabei Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern durch den Südosten ziehen.

Regen, Gewitter und Sturmböen

In der Nacht zu Donnerstag verlagert sich die Schlechtwetterfront. Dann erwartet der DWD zwischen den Mittelgebirgen und dem Wendland erneut starke bis schwere Gewitter. Angekündigt sind heftiger Starkregen, örtlich auch extrem heftiger Starkregen und Sturmböen oder schwere Sturmböen. Hagel schließt der DWD nicht aus.

Donnerstag bringt neue Gewitter

Am Donnerstag soll es erneut starke Gewitter geben. Die Nordwesthälfte Niedersachsens soll davon nicht betroffen sein. An der Nordsee und entlang der Ems wird freundliches und trockenes Wetter erwartet. In der Nacht zum Freitag wird es nach Auskunft der DWD-Experten bewölkt sein, wobei es im Süden und Osten während der Nacht kräftig regnen kann, begleitet von möglichen Gewittern. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 14 Grad zurück.

