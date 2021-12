Warnstufe 2: Corona-Patienten in jedem zehnten Intensivbett Stand: 03.12.2021 11:40 Uhr Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt angespannt. Am Freitag stieg der Indikator für die Intensivbettenbelegung auf 10,3 und erreichte damit erstmals den Bereich der Warnstufe 2.

Der Wert zeigt an, wie viel Prozent aller Intensivbetten in ganz Niedersachsen mit Covid-19-Patienten belegt sind. In den vergangenen beiden Tagen hatte die Quote bei 9,9 Prozent gelegen. Mitgezählt werden dabei auch Patienten aus Corona-Hotspots in Süd- und Ostdeutschland, die zur Behandlung nach Niedersachsen gebracht wurden.

Hospitalisierungsrate leicht gesunken

Landesweite Auswirkungen für die Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen hat der Anstieg der Intensivbettenbelegung bislang aber nicht. Grund sind die bereits hohen Werte der Hospitalisierungsrate sowie der Sieben-Tage-Inzidenz, deretwegen in fast allen Regionen des Landes bereits seit Mittwoch die 2G-Plus-Regelung greift.

Schwellenwert muss fünf Tage überschritten sein

In Niedersachsen greifen die Corona-Warnstufen, wenn die Hospitalisierung und mindestens einer der zwei Indikatoren Neuinfizierte und Intensivbetten-Belegung bestimmte Grenzwerte an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen überschreiten. Die hierbei entscheidenden Schwellenwerte wurden mit der Corona-Verordnung vom 23. November zum Teil herabgesetzt.

