Warnstreiks und Demos: Tausende gehen in Hannover auf die Straße Stand: 13.03.2025 18:21 Uhr Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst ist der Bus- und Bahnverkehr in Niedersachsen eingeschränkt. In Hannover haben Tausende Druck auf die Arbeitgeber gemacht. Die Verhandlungen sollen morgen weitergehen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hatte für heute nicht nur Mitarbeitende von Verkehrsbetrieben zum Warnstreik aufgerufen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Entsorgern, in Kitas und dem Rettungsdienst sollten ihre Arbeit niederlegen. In Hannover nahmen laut ver.di rund 25.000 Menschen an zwei Demonstrationen und einer Abschlusskundgebung auf dem Opernplatz teil, Polizeiangaben zufolge waren es rund 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Tarifstreit: Bislang kein Angebot von Arbeitgeber

Mit den Warnstreiks will ver.di den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöhen. Die Verhandlungen sollen morgen weitergehen. Die Arbeitnehmer fordern unter anderem drei zusätzliche freie Tage, höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten und acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro pro Monat. Die Arbeitgeberseite legte bislang kein Angebot vor.

Warnstreik im Nahverkehr: Diese Städte sind betroffen

Am stärksten sind wohl diejenigen Menschen von den Warnstreiks getroffen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Gestreikt wird unter anderem bei Verkehrsbetrieben in folgenden Städten:



Braunschweig

Braunschweig Goslar

Goslar Göttingen (bis einschließlich Freitag)

Göttingen (bis einschließlich Freitag) Hannover

Hannover Osnabrück

Osnabrück Peine

Peine Wolfsburg

Braunschweig: Zwei Tage keine Busse und Bahnen

Die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft (BSVG) wird seit gestern ganztägig bestreikt. Busse und Bahnen bleiben auch heute im Depot, ebenso fallen die Anruf-Linien-Taxis (ALT) und mehrere Regiobus-Linien aus. Nur der Schulverkehr für Grundschüler findet wie gewohnt statt.

Videos 1 Min Warnstreik im Nahverkehr: Busse und Bahnen stehen still In Hannover bleiben Fahrzeuge der Üstra am Freitag im Depot. Ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn für ÖPNV-Beschäftigte. (21.02.2025) 1 Min

Drei Tage Streik und Kundgebung in Göttingen

In Göttingen streiken die Verkehrsbetriebe seit Mittwoch bis einschließlich morgen. Morgen findet eine regionale Kundgebung um 10 Uhr am Rathausvorplatz statt. Betroffen sind auch die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB), der Abfallzweckverband Südniedersachsen und die Kreisabfallwirtschaft Northeim (KAW).

Hannover: Keine Stadtbahnen, Busse fahren teilweise

In Hannover fahren heute auf den Linien der Üstra bis Betriebsschluss weder Busse noch Stadtbahnen. Nicht betroffen sind die Buslinien von Regiobus, teilte ein Sprecher der Üstra mit. Fahrten, die durch den Regiobus-Subunternehmer Üstra-Reisen durchgeführt werden, sollen allerdings auch ausfallen. Die Kitas blieben laut Stadt ebenfalls geschlossen, genauso wie alle Bürgerämter - außer das am Aegidientorplatz.

Was ist der Unterschied zwischen Warnstreik und Streik? Bei Warnstreiks handelt es sich laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vorwiegend um kurzfristige Arbeitsniederlegungen. Diese umfassen etwa wenige Arbeitsstunden oder einzelne Schichten und können wiederholt werden. Das Ziel: Mitglieder und Beschäftigte zu mobilisieren und Kampfbereitschaft zu signalisieren. In der Praxis ziehen sich Warnstreiks auch mal über mehrere Tage, die Grenzen zu einem Streik sind somit fließend. Juristisch gibt es nach Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) keine Unterscheidung. Für einen regulären Streik gibt es aus Sicht des DGB jedoch zwei Voraussetzungen: Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber müssen formal für gescheitert erklärt werden. Und die Gewerkschaftsmitglieder unter den Beschäftigten müssen sich in einer Urabstimmung für einen Streik aussprechen.

Einschränkungen in Goslar, Wolfsburg und Peine

In Goslar wird auch heute der Stadtbus-Betrieb bestreikt. In Wolfsburg bleibt der Fahrbetrieb der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) weitgehend eingestellt, betroffen sind auch der Berufsverkehr ins Volkswagen-Werk und der PlusBus. Die von Subunternehmen betriebenen Linien fahren planmäßig weiter. Auch in Peine streikt die Verkehrsgesellschaft.

Osnabrück: Schulbusse fallen aus

Auch in Osnabrück gibt es heute massive Einschränkungen im Busverkehr. Das städtische MetroBus-Netz wird nicht bedient. Auch ein großer Teil der Schülerfahrten im Stadtgebiet fällt nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück aus. Lediglich die Stadtbuslinien 10 bis 21 werden weiterhin durch private Unternehmen betrieben. Laut der Polizei blieb die Verkehrslage trotz des Warnstreiks am Morgen entspannt. Auch von den Stadtwerken heißt es, der Warnstreik habe bislang offenbar nur wenig Verunsicherung ausgelöst. Nur vereinzelt gingen demnach Anrufe von Fahrgästen ein, die sich nach betroffenen Linien erkundigten.

Warnstreik trifft auch Landkreise und Kommunen

Neben Städten sind mehrere Landkreise beziehungsweise Kommunen von den Warnstreiks betroffen. In der Wesermarsch fällt heute laut Verkehrsbetrieben Bremen/Niedersachsen der öffentliche Nahrverkehr aus, zumindest in den nördlichen Gebieten. Das gelte auch für den Schulbusverkehr. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg und der Gemeinde Amt Neuhaus fallen nach Verwaltungsangaben zahlreiche Bus-Fahrten aus.

Keine Müllabfuhr in mehreren Städten

In vielen Städten wurde außerdem die Abfallentsorgung bestreikt. In Göttingen streikten zudem die Entsorgungsbetriebe (GEB) und Straßenreinigung. Abfallbehälter werden erst am nächsten regulären Termin geleert. Zum Warnstreik der Abfallentsorgung wurde außerdem aufgerufen in Hannover, Celle, Uelzen, Hildesheim und Hameln-Pyrmont.

Warnstreik am Klinikum Oldenburg und bei Rettungsdiensten

Gestreikt wurde heute auch in Oldenburg. Laut ver.di-Ankündigung waren davon Kitas, die öffentliche Verwaltung sowie das Klinikum Oldenburg betroffen. Einige planbare Operationen müssten verschoben werden, hatte das Klinikum mitgeteilt. Zudem beteiligen sich Beschäftigte der Rettungsdienste Ammerland, Aurich, Friesland, Wittmund und Wesermarsch am Ausstand.

