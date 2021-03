Warnstreiks im Nahverkehr: Busse bleiben vielerorts im Depot Stand: 12.03.2021 17:14 Uhr In einigen Städte und Landkreisen in Niedersachsen - abseits der Metropolen - fahren am Sonnabend keine Busse. Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Gehalt für die Beschäftigten.

Betroffen von der Arbeitsniederlegung sind unter anderem der Kraftverkehr Lüneburg und die KVG Stade. Neben dem Fahrpersonal sind auch die Beschäftigten in der Verwaltung und in den Werkstätten zum Warnstreik aufgerufen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Shuttle-Busse zum Impfzentrum in Stade fahren aber. Gestreikt wird zudem auch in Hittfeld und in Buxtehude sowie in Hameln. Der Ausstand soll den ganzen Tag andauern.

Warnstreiks auch bei KVG Braunschweig

Im Gebiet der KVG Braunschweig sind am Sonnabend ebenfalls keine Busse unterwegs. Das gilt für die Linien in Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt und Bad Harzburg. Andere Partner im Verkehrsverbund Region Braunschweig werden den Angaben zufolge nicht bestreikt. Auch die Sonderlinie vom Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt zum Impfzentrum fahre nach dem regulären Sonnabendfahrplan, heißt es. In Verden und Walsrode fahren keine Busse von Allerbus.

Ver.di: Gehaltsunterschiede von fünf Euro pro Stunde

Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter verhandeln derzeit über einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten im privaten Öffentlichen Nahverkehr abseits der Metropolen. Nach Angaben der Gewerkschaft verdienen sie bis zu fünf Euro weniger pro Stunde als ihre Kolleginnen und Kollegen bei den kommunalen Verkehrsbetrieben. Ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem drei Euro mehr Gehalt pro Stunde.

Arbeitgeber halten Forderung für viel zu hoch

Die Arbeitgeber bieten laut ihrem Verhandlungsführer Uwe Gaßmann vom Arbeitgeberverband Niedersachsen (AVN) eine Lohnsteigerung in Höhe des Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes, der für kommunale Verkehrsunternehmen gilt. Konkret seien das 50 Euro mehr im Monat ab dem 1. März 2021, zwei Prozent Lohnerhöhung im Jahr 2022 und weitere 1,5 Prozent mehr im Jahr 2023. Dabei handele es sich um eine branchenübliche Anhebung, so Gaßmann. Die Forderung von ver.di laufe dagegen auf eine Gehaltssteigerung um 22 Prozent hinaus. Der Verband weist darauf hin, dass die Fahrgastzahlen aufgrund der Corona-Pandemie mancherorts bis zu 70 Prozent zurückgegangen seien.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 18. März terminiert. Rund 2.500 Beschäftigte fallen nach Gewerkschaftsangaben unter den Tarifvertrag.

