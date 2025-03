Warnstreiks am Montag: Diese Flughäfen im Norden sind betroffen Stand: 07.03.2025 12:04 Uhr An zahlreichen Flughäfen wird am Montag gestreikt. Bei Abflügen und Ankünften komme es zu massiven Einschränkungen, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Im Norden sind Hannover, Bremen und Hamburg betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di ruft unter anderem das Bodenpersonal zu Warnstreiks auf. Der Warnstreik soll den ganzen Montag über andauern. Es können auch Flüge komplett gestrichen werden. In Hamburg fällt der Ausstand mit den Frühjahrsferien zusammen. An den Flughäfen in Hannover und Bremen sind am Vormittag Kundgebungen geplant, heißt es von ver.di. Andere Flughafen im Norden seien nicht betroffen.

"Bisher kein Angebot vorgelegt"

"Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen“, sagt Christine Behle, stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende.

Ver.di bedauert die Unannehmlichkeiten

Die Gewerkschaft ver.di habe den Warnstreik bewusst frühzeitig angekündigt, um den Passagieren Planungssicherheit zu ermöglichen. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die dieser Streik für die Fluggäste mit sich bringt. Doch ohne den Druck durch Arbeitskampfmaßnahmen wird es keine Bewegung in den Verhandlungen geben", so Behle weiter.

Weitere Informationen Erneute Warnstreiks: Heute Kitas und Sozialarbeit betroffen Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte unter anderem in Göttingen, Hannover und Lüneburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.03.2025 | 12:00 Uhr