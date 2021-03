Warnstreiks: Ver.di legt landesweit Busse lahm Stand: 21.03.2021 15:17 Uhr Die Gewerkschaft ver.di ruft für Montag und Dienstag zu Warnstreiks im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr auf. Sie will in der Fläche ähnliche Gehälter wie in den in den großen Städten.

Es brauche auch in der Fläche wettbewerbsfähige Löhne, teilte die Gewerkschaft mit. Diese differierten gegenüber denen in Hannover, Göttingen oder Braunschweig um fünf Euro die Stunde. Gestreikt wird unter anderem bei den Verkehrsbetrieben in Stade, Verden, Lüneburg, Salzgitter, Helmstedt, Hameln, Wolfenbüttel und Buxtehude. Die Shuttle-Busse zu den Impfzentren seien laut ver.di von den Maßnahmen nicht betroffen. "Die Beschäftigten im ÖPNV sind unverzichtbarer Teil der Verkehrswende. Das muss honoriert werden - auch im Portemonnaie", sagte Hermann Hane, Verhandlungsführer bei ver.di.

Ver.di sieht kein verbessertes Angebot der Arbeitgeber

Die Gewerkschaft habe erwartet, dass die Arbeitgeber nach den Streiks in der vergangenen Woche ein verbessertes Angebot für die Beschäftigten im Flächentarifvertrag Verkehrsgewerbe Niedersachsen vorlegen würden. Das sei nicht geschehen. "Leider schalten die Arbeitgeber weiter auf stur. Dass der Streik nun auch Pendler und Schulkinder trifft, liegt in ihrer Verantwortung", sagte Hane. "Wertschätzung sieht anders aus."

