Warnstreik in Niedersachsen: Wo ist der Nahverkehr betroffen? Stand: 30.01.2024 13:47 Uhr Am Freitag müssen die Menschen in Niedersachsen mit Einschränkungen bei Bus und Bahn rechnen. Ver.di hat zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen.

Der Gewerkschaft zufolge sollen die Mitarbeitenden in sieben kommunalen Unternehmen in Niedersachsen und in einem in Bremen die Arbeit niederlegen.

In Niedersachsen und Bremen sollen die Beschäftigten folgender Betrieb streiken:

Braunschweiger Verkehrsgesellschaft,

Göttinger Verkehrsbetriebe,

Osnabus und SWO-Mobil in Osnabrück,

Stadtbus Goslar,

Üstra Hannover,

Wolfsburger Verkehrsgesellschaft,

LSE im Landkreis Lüchow-Dannenberg,

in Bremen die Arbeitnehmer der Bremer Straßenbahn AG.

Hannover: Regiobus und Rufbus "sprinti" werden nicht bestreikt

Der Warnstreik soll von 3 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts des Folgetages dauern. Die Üstra in Hannover etwa bittet ihre Kunden, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Die Busse des Unternehmens Regiobus fahren planmäßig, der Rufbus "sprinti" ist ebenfalls verfügbar.

Ver.di fordert drei Urlaubstage mehr und längere Ruhezeiten

Insgesamt 4.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niedersachsen ruft ver.di nach eigenen Angaben zum Warnstreik auf, in Bremen seien es etwa 2.400. In Hannover sei am Freitag eine zentrale Kundgebung geplant. "Es muss dringend etwas geschehen, damit die Beschäftigten entlastet und neues Personal gewonnen werden kann", sagte der ver.di-Verhandlungsführer in Niedersachsen, Marian Drews. Bei der ersten Verhandlungsrunde über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV in der vergangenen Woche konnten sich Gewerkschaft und kommunale Arbeitgeberverbände nicht einigen. Ver.di fordert für die Beschäftigten in Niedersachsen unter anderem drei Urlaubstage mehr im Jahr sowie längere Ruhezeiten.

