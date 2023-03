Warnstreik in Niedersachsen: Viele Kitas bleiben dicht Stand: 08.03.2023 06:49 Uhr Wegen stockender Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft ver.di erneut zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Auch in niedersächsischen Städten bleiben Kindertagesstätten heute geschlossen.

Zum internationalen Frauentag fordert ver.di mehr Geld für Beschäftigte insbesondere in Kitas und sozialen Einrichtungen. Viele Eltern in Niedersachsen müssen deswegen umplanen: Erzieherinnen und Erzieher in zahlreichen kommunalen Kitas legen heute die Arbeit nieder. In der Landeshauptstadt Hannover bleiben alle städtischen Kindertagesstätten zu. Eine Notbetreuung werde nicht angeboten, sagte eine Sprecherin. Auch in Hildesheim sind nach Angaben der Stadt viele Kindertagesstätten und Horte geschlossen. In einigen Einrichtungen gibt es aber eine Notbetreuung. Alle betroffenen Eltern seien im Vorfeld bereits informiert worden, heißt es aus dem Rathaus.

Auch Landkreis- und Stadtverwaltung teilweise betroffen

In Lüneburg werden Kinder nach Angaben einer Stadtsprecherin in allen 14 städtischen Kitas ebenfalls nur sehr eingeschränkt oder gar nicht betreut. Auch in Walsrode schließen sich Erzieherinnen und Erzieher dem Warnstreik an. Knapp die Hälfte der neun städtischen Kitas rechnet mit Personalmangel, so die Stadt. Beeinträchtigungen gibt es auch in Braunschweig und Wolfenbüttel, neben Kindertagesstätten sind unter anderem Jugendzentren und Betreuungsgruppen in Offenen Ganztagsgrundschulen betroffen. Gestreikt wird auch in der Braunschweiger Stadtverwaltung, ebenso in der Landkreisverwaltung in Wolfenbüttel.

Auch Warnstreiks in Oldenburg und Osnabrück

Im Westen und Nordwesten Niedersachsens hat ver.di flächendeckend ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen: Betroffen sind die Kita- Beschäftigten der kreisfreien Städte Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Delmenhorst sowie alle Städte und Gemeinden in den Landkreisen Wesermarsch, Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Osnabrück, Emsland, Leer, Aurich, Wittmund, Friesland, Ammerland.

Keine Warnstreiks in Lüchow-Dannenberg und Stade

Keine Einschränkungen in Kindertagesstätten soll es dagegen im Landkreis Lüchow-Dannenberg geben. Dort liegen nahezu alle Kitas in freier Trägerschaft. Sie werden also zum Beispiel von den Kirchen oder dem Deutschen Roten Kreuz betrieben und beteiligen sich nicht am Warnstreik im öffentlichen Dienst. Auch in Stade sollen die Kitas nicht von dem Warnstreik betroffen sein, sagte ein Sprecher der Stadt.

Hier finden Kundgebungen in Niedersachsen statt

Hintergrund der erneuten Warnstreiks ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Beschäftigten reagierten auf das völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst, teilte ver.di vorab mit. Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,5 Beschäftigten unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt - mindestens aber ein monatliches Lohn-Plus von 500 Euro. Für Mittwochvormittag hat die Gewerkschaft zu einer Demonstration in der Innenstadt von Hannover aufgerufen. Erwartet werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Landeshauptstadt und dem Umland sowie aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Hildesheim. Auch in Lüneburg, Göttingen, Braunschweig und Oldenburg sollen Kundgebungen stattfinden.

