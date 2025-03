Warnstreik im öffentlichen Dienst - auch Kitas und Kliniken betroffen Stand: 03.03.2025 15:59 Uhr Am Dienstag, 4. März, rufen die Gewerkschaften erneut Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen zum Warnstreik auf. In vielen Städten müssen sich Bürger auf Einschränkungen einstellen. Auch am 6. März wird gestreikt.

Ver.di und die Kommunalgewerkschaft komba rufen in mehreren niedersächsischen Städten ihre Mitglieder dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen seien unter anderem die Bereiche Entsorgung, Verwaltung, Jobcenter und die kommunale Gebäudereinigung. In Peine schließen außerdem einige Kitas. Die Bürgerinnen und Bürger werden sich vielerorts auf Einschränkungen einstellen müssen. komba-Sprecher Oliver Haupt sagte auf NDR-Anfrage, dass vor allem in Stadt und Landkreis Peine und in Salzgitter nicht mehr viel gehen werde durch den Streik.

Streik kurz vor dritter Verhandlungsrunde für Tarifvertrag

Der Warnstreik soll kurz vor der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam am 14. März stattfinden, um Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde für einen Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst habe die Arbeitgeberseite immer noch kein Angebot vorgelegt. "Es ist einfach nur noch respektlos, nach einem monatelangen Vorlauf, inmitten schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und mit Blick auf die weiter steigenden Preise die eigenen Beschäftigten nur mit Sprüchen abzuspeisen", sagt ver.di-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller.

Öffentlicher Dienst Niedersachsen: Hier wird gestreikt

In unter anderen diesen Städten sind Aktionen geplant oder Bereiche vom Streik betroffen:

Buchholz (betroffen ist der Baubetriebshof)

(betroffen ist der Baubetriebshof) Braunschweig (betroffen sind Stadtverwaltung und Kitas)

(betroffen sind Stadtverwaltung und Kitas) Göttingen (betroffen sind Stadtverwaltung und Müllabfuhr)

(betroffen sind Stadtverwaltung und Müllabfuhr) Hannover: Zentrale Kundgebung von 11.55 Uhr bis 14.00 Uhr (betroffen ist der Zweckverband Abfallwirtschaft aha)

Zentrale Kundgebung von 11.55 Uhr bis 14.00 Uhr (betroffen ist der Zweckverband Abfallwirtschaft aha) Laatzen

Landkreis Lüneburg

Region Harz mit Stadt Langelsheim

mit Stadt Langelsheim Salzgitter : Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung (ab 9.30 Uhr), Solidaritätsbesuch im Klinikum, um die dortigen Pflegekräfte zu unterstützen

: Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung (ab 9.30 Uhr), Solidaritätsbesuch im Klinikum, um die dortigen Pflegekräfte zu unterstützen Stadt und Landkreis Peine

Bundesweiter Warnstreik an Krankenhäusern im Norden

Im Zuge des Tarifstreits des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat Ver.di auch am 6. März zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten sollen ihre Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Gewerkschaft sind deutliche Auswirkungen für Patienten zu erwarten. Die Versorgung von Notfällen sei aber gesichert. In Niedersachsen betrifft der Streik unter anderem die kommunalen Krankenhäuser in Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg, Buchholz, Winsen, Verden, Achim, Diepholz, Osterholz, das Klinikum Region Hannover.

Speziell in Krankenhäusern fordert Ver.di unter anderem bezahlte Pausen in Wechselschicht sowie eine bessere Eingruppierung von Hebammen. Im kommunalen Rettungsdienst soll die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 auf 42 Stunden reduziert werden.

Das fordern die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften ver.di und komba fordern drei freie Tage zusätzlich pro Jahr. Zudem ist ein "Meine-Zeit-Konto" im Gespräch. Mit dem sollen die Beschäftigten Überstunden und Entgelt-Erhöhungen quasi ansparen und in Freizeit umwandeln können. Auch mehr Lohn ist ein Ziel: eine Gehaltserhöhung von acht Prozent oder mindestens 350 Euro mehr pro Monat: "Damit die Verluste durch die Inflation der letzten Jahre ausgeglichen werden und damit der Öffentliche Dienst wieder attraktiver wird", sagt ver.di-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller. Außerdem sei die Zahl der nicht besetzten Stellen "dramatisch zu hoch". Der Fachkräftemangel habe zur Folge, dass "die Handlungsfähigkeit der Kommunalverwaltung akut gefährdet ist", heißt es von komba.

