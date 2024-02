Warnstreik im ÖPNV: 650 Menschen demonstrierten in Hannover Stand: 02.02.2024 20:20 Uhr Auch in Niedersachsen legt ver.di am Freitag den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Warnstreiks lahm. Busse und Bahnen stehen still. Hunderte haben laut Polizei an der Kundgebung in Hannover teilgenommen.

"In den bestreikten Betrieben steht alles", hatte ver.di-Verhandlungsführer Marian Drews am Freitagmorgen gesagt. Rund 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlossen sich laut Polizei dem zentralen Protest in Hannover an. An dem Warnstreik beteiligen sich ver.di zufolge sieben kommunale Nahverkehrs-Unternehmen in Niedersachsen - in Bremen ist es ein Unternehmen. In ganz Niedersachsen haben rund 2.500 Menschen und in Bremen rund 1.200 Menschen am Ausstand teilgenommen, teilte die Gewerkschaft mit. "Die hohe Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen an den heutigen Warnstreiks ist auch ein Ausdruck dafür, wie wütend die Beschäftigten im ÖPNV nach den Vorschlägen der Arbeitgeber aus der ersten Gesprächsrunde sind", sagte Drews am Freitag.

In Niedersachsen und Bremen streiken die Beschäftigten folgender Betriebe:

Braunschweiger Verkehrsgesellschaft

Göttinger Verkehrsbetriebe

Osnabus und SWO-Mobil in Osnabrück

Stadtbus Goslar

Üstra Hannover

Wolfsburger Verkehrsgesellschaft

LSE im Landkreis Lüchow-Dannenberg

in Bremen die Arbeitnehmer der Bremer Straßenbahn AG

Hannover: Regiobus und Rufbus "sprinti" werden nicht bestreikt

Der Warnstreik soll bis Samstagmorgen um 1 Uhr dauern. Die üstra in Hannover etwa bittet ihre Kunden, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Die Busse des Unternehmens Regiobus fahren planmäßig, der Rufbus "sprinti" ist ebenfalls verfügbar. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hatte Shuttle-Busse eingesetzt: Bis 17 Uhr pendelten alle 15 Minuten kostenlose Busse zwischen der Haltestelle Karl-Wiechert-Allee und dem MHH-Campus. Auch wer zum Messegelände wollte, konnte kostenlose Shuttle-Busse nutzen, die in einem 20-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof aus losfuhren.

Videos 1 Min Ver.di ruft zu Warnstreiks im Nahverkehr auf Fast alle Busse, U- und Straßenbahnen sollen am Freitag stillstehen. Betroffen sind alle Bundesländer außer Bayern. (30.01.2024) 1 Min

Taxis und E-Roller besonders gefragt

Die Taxiunternehmen, so zum Beispiel HalloTaxi aus Hannover, haben ihre Personalstärke am Freitag eigenen Angaben zufolge hochgefahren. Es sollen nicht nur mehr Taxis auf den Straßen unterwegs sein, auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sonst sitzen an der Telefon-Hotline. Geschäftsführer Sven-Marcus Fürst empfahl im Vorfeld außerdem, Apps wie "cab4me" zu nutzen, um Wartezeiten am Telefon zu umgehen - auch bei spontanen Taxi-Fahrtwünschen. Bei den vergangenen Warnstreiks habe sich die Nachfrage teilweise verdoppelt, sagte er. Mit so einem Ansturm rechneten die Verantwortlichen diesmal aber nicht. Auch der E-Roller-Verleiher Tier wollte seine vorhandenen Kapazitäten am Streiktag voll auszunutzen und die E-Scooter an den Verkehrsknotenpunkten sowie in der Nähe der ÖPNV-Haltestellen bereitstellen. Auch sie sehen erfahrungsgemäß eine hohe Nachfrage, wenn Verkehrsbetriebe streiken, wie es hieß.

Ver.di fordert drei Urlaubstage mehr und längere Ruhezeiten

Bei der ersten Verhandlungsrunde über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV in der vergangenen Woche konnten sich Gewerkschaft und kommunale Arbeitgeberverbände nicht einigen. Ver.di fordert für die Beschäftigten in Niedersachsen unter anderem drei Urlaubstage mehr im Jahr sowie längere Ruhezeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr