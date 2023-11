Warnstreik führt im Norden zu Einschränkungen im Winterdienst Stand: 30.11.2023 19:47 Uhr Auf den Straßen in Niedersachsen ist weiter besondere Vorsicht geboten: Die Straßenmeistereien streiken noch bis Freitagfrüh. Gleichzeitig hat der Winter Norddeutschland weiter im Griff.

Schnee und Eis auf Straßen - aber der Winterdienst streikt: Wegen Warnstreiks im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes der Länder ist es in Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu Einschränkungen gekommen. Die Autofahrer hätten sich aber an die Witterungsverhältnisse angepasst, das Verkehrschaos sei ausgeblieben, hieß es am Donnerstagmittag bei mehreren Polizei-Leitstellen. Das liege vor allem daran, dass es in vielen Landesteilen weitgehend trocken geblieben sei. Lediglich am Morgen habe es mehrere Glätteunfälle gegeben, wobei die meisten glimpflich ausgegangen seien und hauptsächlich Blechschäden verursacht hätten. In Lathen stürzte ein Radfahrer wegen der Glätte und verletzte sich schwer.

VIDEO: Hochbetrieb bei den Straßenmeistereien - Streik angekündigt (29.12.2023) (3 Min)

Kleinere Straßen bleiben ungestreut

In Niedersachsen sind hauptsächlich die Bundes-, Landes- und teilweise auch Kreisstraßen von dem Warnstreik betroffen. Es sei ein Notdienst durch private Räumdienste eingerichtet worden, sagte ein ver.di-Sprecher. Wer auf kleineren Straßen unterwegs sei, müsse sich unter Umständen darauf einstellen, dass die Fahrbahnen glatt und ungestreut seien.

Warnstreik dauert bis Freitag

Die Gewerkschaft ver.di hatte Beschäftigte der Straßenmeistereien in Niedersachsen zum 24-stündigen Warnstreik ab Donnerstag, 6 Uhr, aufgerufen. In Schleswig-Holstein rief ver.di die Beschäftigten der 22 Straßenmeistereien im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ab Mitternacht zum Streik auf. Niedersachsenweit sind rund 1.200 Personen bei 56 Straßenmeistereien des Landes beschäftigt.

Streikaufruf zeitig verschickt

Städte und Gemeinden sind nach Angaben von ver.di nicht von dem Warnstreik betroffen, hier läuft der Winterdienst ganz normal weiter. Um einem Totalausfall des Winterdienstes vorzubeugen, hatte die Gewerkschaft ver.di nach Angaben einer Sprecherin den Streikaufruf schon am Montag an die Landesbehörde geschickt.

Wetter im Norden bleibt winterlich

Das Wetter in Niedersachsen bleibt winterlich: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag liegen die Tiefstwerte laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei etwa minus fünf Grad, an den Küsten um den Gefrierpunkt. Auch am Freitag sind laut DWD einzelne Schneeschauer möglich. Die Temperaturen bleiben mit minus zwei bis zwei Grad winterlich.

Druck auf die Arbeitgeber

Ver.di will mit dem Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro sowie 200 Euro mehr für Nachwuchskräfte.

