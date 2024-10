Warnstreiks der IG Metall: Hunderte Beschäftige legen Arbeit nieder Stand: 29.10.2024 09:42 Uhr Seit heute Nacht beteiligen sich im ganzen Norden Hunderte Beschäftigte am Warnstreik in der Metall- und Elektroindustrie. In Hannover und Kiel gehen heute die Tarifverhandlungen weiter.

Im ganzen Norden haben mit dem Ende der Friedenspflicht in der Nacht Warnstreiks und weitere Protestaktionen begonnen. Mehr als 1.850 Beschäftigte haben laut IG Metall Küste seit der Nacht ihre Arbeit niedergelegt. In Niedersachsen versammelten sich etwa Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Batterieherstellers Varta in Hannover mit Fackeln und Gewerkschaftsfahnen vor dem Werk. Auch vor dem Tor des VW-Werks in Osnabrück legten laut der Gewerkschaft rund 250 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Das Werk gehört zum Flächentarif der IG Metall und fällt nicht unter den VW-Haustarifvertrag. Die IG Metall will erreichen, dass Beschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen bessere Konditionen in ihren tarifgebundenen Arbeitsverträgen erhalten.

Warnstreiks in Hamburg

In Hamburg werden unter anderem der Gabelstaplerhersteller Still und Philips Medical Systems bestreikt. Bei Airbus haben laut IG Metall in der Nacht rund 230 Beschäftigte für eine Stunde ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Ende der Friedenspflicht haben heute Morgen auch die Beschäftigten des Aluminium-Verarbeiters Speira in Finkenwerder mit ihrem Warnstreik begonnen. Rund 50 Beschäftigte der Nachtschicht traten um Mitternacht vor das Werkstor. IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich sprach in Finkenwerder davon, dass gerade die geforderte Lohnerhöhung ein gutes Mittel sei, um die Konjunktur durch mehr Konsum zu beleben.

Streiks in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat die IG Metall zum Streik aufgerufen. Gestreikt wird unter anderem bei Krones in Flensburg, beim Kranhersteller Liebherr sowie bei EEW in Rostock und ZF-Airbag in Laage. Insgesamt sollten laut Gewerkschaft rund 24 Unternehmen im Bereich der IG Metall Niedersachsen/Sachsen-Anhalt bestreikt werden. Im Bereich der IG Metall Küste wurde laut eines Sprechers in der Nachtschicht in 17 Betrieben die Arbeit niedergelegt.

Einige weitere Warnstreik-Orte in Niedersachsen:

Alfeld-Hameln-Hildesheim

Mitternachtswarnstreik diverser Betriebe bei KSM Castings in Hildesheim (Jensen, KSM Castings Group, Robert Bosch HiP, Waggonbau Graaff, ZF CV Systems Hannover) | Warnstreik (0.01 Uhr)

Waggonbau Graaff in Elze (Landkreis Hildesheim) | Frühschlussaktionen (11.30 Uhr und 19 Uhr)

KSM Castings Group in Hildesheim | Frühschlussaktionen (12 Uhr und 20 Uhr)

Braunschweig

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer in Braunschweig | Kundgebung vor dem Tor (7.00 Uhr) und Frühschlussaktion (21.15 Uhr)

Bühler in Braunschweig | Kundgebung vor dem Tor (10 Uhr) und Frühschlussaktion (21 Uhr)

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt | Kundgebung vor dem Tor (11 Uhr) und Frühschlussaktion (21 Uhr)

Göttingen

Mahr in Göttingen | Frühschlussaktion vor dem Werktor (11 Uhr)

Hannover

Clarios Varta Hannover | Nachtschichtaktion mit Kundgebung (00.01 Uhr)

Nienburg-Stadthagen

ZF Friedrichshafen Lemförde-Dielingen in Stemwede (Nordrhein-Westfalen) | Arbeitsniederlegung (0.15 Uhr)

ZF Friedrichshafen Wagenfeld (Landkreis Diepholz) | Arbeitsniederlegung (0.15 Uhr)

Salzgitter-Peine

Robert Bosch Elekronik in Salzgitter | Treffen in Kantine (0.01 Uhr) und Frühschlussaktionen am Werkstor (12 Uhr und 20 Uhr)

Frühschlussaktionen am Werkstor (12 Uhr und 20 Uhr) MAN Truck & Bus SE in Salzgitter | Arbeitsniederlegung (0.01 Uhr) und Frühschlussaktionen (11 Uhr und 18.30 )

Magna International Stanztechnik in Salzgitter| Frühschlussaktionen (4 Uhr, 12 Uhr und 20 Uhr)

J.M. Voith SE | VTA in Salzgitter | Frühschlussaktionen (11 Uhr und 19 Uhr)

Arbeitgeber bieten 3,6 Prozent mehr Geld innerhalb von 27 Monaten

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld und 170 Euro im Monat mehr für Auszubildende. Außerdem will sie mehr Beschäftigten die Wahlmöglichkeit zwischen freier Zeit und Bezahlung eröffnen. Der Tarifvertrag solle eine Laufzeit von zwölf Monaten haben, heißt es von der IG Metall. Die Arbeitgeber haben flächendeckend ein erstes Angebot erstellt, sie bieten darin bei einer Laufzeit von 27 Monaten eine Entgelt-Steigerung um 3,6 Prozent in zwei Stufen. Die erste Stufe von 1,7 Prozent soll im Juli 2025 greifen. Arbeitgeberverbands-Präsident Stefan Wolf sagte dem Portal T-Online: "Ich habe den Eindruck, die IG Metall hat verstanden, was auf dem Spiel steht." Da sich die wirtschaftliche Lage quasi wöchentlich verschlechtere, dürfte die Gewerkschaft auch Interesse an einem schnellen Abschluss haben, so Wolf weiter.

IG Metall vertritt bundesweit rund 3,9 Millionen Mitglieder

Heute beginnt in Hannover und in Kiel die dritte Runde in den regional geführten Tarifverhandlungen. Diese werden laut IG Metall von weiteren Demonstrationen und Kundgebungen in Kiel begleitet. Deutschlandweit vertritt die Gewerkschaft in der Tarifrunde rund 3,9 Millionen Beschäftigte unter anderem im Maschinenbau und der Kfz-Industrie. Allein in Niedersachsen sind 100.000 Beschäftigte betroffen.

