Warnstreik bei der Bahn: 50 Stunden Stillstand in Niedersachsen Stand: 12.05.2023 09:51 Uhr Die EVG plant den längsten Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde mit der Deutschen Bahn - mit massiven Folgen für den Zugverkehr. Auch Bahnreisende in Niedersachsen sind betroffen.

Der Warnstreik soll von 22 Uhr am Sonntag bis 24 Uhr am Dienstagabend dauern. Mit 50 Stunden ist dieser bevorstehende dritte Warnstreik der längste im aktuellen Tarifstreit. Der Warnstreik wird sich auch auf die Verbindungen der Regionalbahnen erixx, Start, enno und metronom auswirken, weil die Stellwerke betroffen sein werden. Auch der gesamte S-Bahn-Verkehr im HVV mit Verbindungen nach Buxtehude und Stade wird massiv beeinträchtigt sein. Die Betreiber raten deshalb: Bahnreisende sollten von Sonntagabend bis Dienstag komplett auf Fahrten verzichten.

EVG plant Demo am Hauptbahnhof Hannover

Der Warnstreik dürfte sich zudem sicherlich auch noch auf den Bahnverkehr am Mittwoch auswirken. Die EVG begründet den Ausstand mit den stockenden Verhandlungen. Der Warnstreik sei alles, was in der jetzigen Phase noch bleibe. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit etwa 230.000 Beschäftigten zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 650 Euro brutto mehr - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn bietet derzeit einen Inflationsausgleich und eine stufenweise Lohnerhöhung zwischen acht und zehn Prozent. Um weiter Druck zu machen, plant die EVG für Dienstag eine Demonstration vor dem Hauptbahnhof in Hannover.

