Warnstreik: Viele Kita-Beschäftigte legen Arbeit nieder Stand: 08.03.2022 10:54 Uhr In vielen niedersächsischen Kindertagesstätten läuft seit dem Morgen ein Warnstreik der Beschäftigten. Mehrere Kitas sind deshalb heute geschlossen oder haben nur eingeschränkt geöffnet.

In Laatzen bei Hannover und in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) wurde bereits protestiert, in vielen weiteren Städten sind Kundgebungen geplant. In Hannover werden viele Beschäftigte aus den umliegenden Kommunen zu einer Demonstration durch die Innenstadt erwartet.

Mehr Geld und Maßnahmen gegen Fachkräftemangel gefordert

Aufgerufen zu den Aktionen hat die Gewerkschaft ver.di. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöht werden. Ver.di fordert unter anderem mehr Geld für die Beschäftigten und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Eine erste Gesprächsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern war Ende Februar ergebnislos zu Ende gegangen.

Aktion gezielt am Weltfrauentag

Die Aktion am Weltfrauentag ist nicht zufällig gewählt: Das Datum biete sich an, weil es um Berufe gehe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, sagte Sebastian Wertmüller von ver.di. Die Beschäftigten seien hart getroffen: Überstunden, Mehrarbeit, zu große Gruppen - das alles sei nicht erst seit Corona für viele Alltag. Erziehungs-, Sorge- und Pflegeberufe bedürften unbedingt einer Aufwertung.

