Warnstreik-Aufruf: Sozialarbeitende legen Arbeit nieder Stand: 02.05.2022 09:07 Uhr Die Gewerkschaft ver.di ruft in dieser Woche landesweit an mehreren Tagen zu Warnstreiks in Kitas, Schulen und der Behindertenhilfe auf. Heute sollen zunächst Sozialarbeitende die Arbeit niederlegen.

Aus mehreren Städten in Niedersachsen hätten sich Sozialarbeiterinnen und -arbeiter auf den Weg nach Hannover gemacht, teilte ein ver.di-Sprecher am Morgen mit. Vor dem Sitz des Kommunalen Arbeitgeberverbands ist dort am Nachmittag eine zentrale Kundgebung geplant. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter fordern unter anderem mehr Fachpersonal, Entlastungstage und mehr Geld.

VIDEO: Kita-Streik: Beschäftigte fordern mehr Geld und Anerkennung (29.03.2022) (1 Min)

Ver.di: Gute Leistungen werden nicht gewürdigt

Für diese Woche hat ver.di bundesweit noch weitere Aktionen in anderen Berufsfeldern geplant. Am Mittwoch sollen Beschäftigte der Kitas und des schulischen Ganztags folgen, am Donnerstag Beschäftigte der Behindertenhilfe. "Es geht nicht nur um finanzielle Verbesserungen für die einzelnen Berufsgruppen", erklärte ver.di-Landesfachbereichsleiter Martin Peter die Beweggründe der Aktionen. "Es geht auch um die Anerkennung der guten Leistungen, die im Sozial- und Erziehungsdienst seit Jahren erbracht und nicht ausreichend gewürdigt werden."

Vorherige Gespräche ergebnislos vertagt

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck im Tarifkonflikt mit den kommunalen Arbeitgebern erhöhen. Die Gespräche für die rund 330.000 Beschäftigen im Sozial- und Erziehungsdienst waren im März ergebnislos auf Mitte Mai vertagt worden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits zahlreiche regionale Warnstreiks gegeben.

Folgende Aktionen sind in Niedersachsen und Bremen geplant

Heute: Zentrale landesweite Aktion für Beschäftigte in der Sozialarbeit in Hannover, 13.45 Uhr Kundgebung vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen, Ernst-August-Platz/Luisenstraße

Mittwoch, Beschäftigte der Kitas: Lüneburg : 9.30 Uhr Katzenstraße, Hildesheim : 10.45 Uhr, Kundgebung, Platz an der Lilie, Hannover : 11 Uhr, Kundgebung Trammplatz, Braunschweig : 10.30 Uhr, Kundgebung, Platz der deutschen Einheit, Osterholz-Scharmbeck : 12.30 Uhr, Kundgebung am Kreishaus, Oldenburg: 11.30 Uhr Demo Innenstadt, Bremerhaven 12 Uhr, Kundgebung an den Stadthäusern

: 9.30 Uhr Katzenstraße, : 10.45 Uhr, Kundgebung, Platz an der Lilie, : 11 Uhr, Kundgebung Trammplatz, : 10.30 Uhr, Kundgebung, Platz der deutschen Einheit, : 12.30 Uhr, Kundgebung am Kreishaus, 11.30 Uhr Demo Innenstadt, 12 Uhr, Kundgebung an den Stadthäusern Donnerstag, Beschäftige der Behindertenhilfe: Zentrale, landesweite Aktion in Hannover: 13.45 Uhr, Demo vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen, Ernst-August-Platz/Luisenstraße

