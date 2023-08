Warndienst: 20 Meldungen via Cell Broadcast in Niedersachsen Stand: 23.08.2023 08:18 Uhr Das Handy-Warnsystem Cell Broadcast ist seit seinem Start im Februar in Niedersachsen 20 Mal ausgelöst worden. Zum Einsatz kam es zum Beispiel bei heftigen Unwettern und Funden von Fliegerbomben.

Ausgelöst wurden die Warn-Mitteilungen unter anderem bei den schweren Gewittern mit extrem heftigen Starkregen im Landkreis Cloppenburg am 9. Juli und bei den extremen Orkanböen im ganzen Norden am 5. Juli während des Sturmtiefs "Poly", sagte ein Sprecher des Mobilfunkbetreibers Vodafone. Bundesweit habe es in den sechs Monaten seit der Einführung der Handy-Warnungen am 23. Februar 138 Meldungen zu Ereignissen wie Großbränden, Kriegsbomben, heftigen Gewittern, Orkanböen, Starkregen und Überflutungen gegeben. Die Funktionen des Warnsystems waren bundesweit im Rahmen eines Probealarms am 8. Dezember vorigen Jahres getestet worden.

Videos 2 Min Aufräumen und Aufarbeiten nach Sturmtief "Poly" (06.07.2023) Kaputte Autos und Chaos am Fähranleger. Die Reparatur der Oberleitung auf der Strecke nach Norddeich bremste den Bahnverkehr bis in den Nachmittag aus. 2 Min

Über 50 Millionen Handys sind erreichbar

Auslöser für die Einführung des deutschlandweiten Warnsystems war die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Seitdem ergänzt Cell Broadcast die bereits vorhandene Warnstruktur bestehend aus Sirenen, Rundfunk, Fernsehen und Handy-Apps. Auch ohne eine installierte App alarmiert Cell Brodcast Menschen in einem gefährdeten Bereich, wenn diese mit ihrem Handy in der betroffenen Funkzelle eingeloggt sind. Der Warndienst übermittelt dann automatisch eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer. Übermittelt wird die Warnung über alle deutschen Netzbetreiber, also auch über Telekom und O2. Am 14. September soll ein weiterer bundesweiter Warntag stattfinden. Nach Schätzungen des Mobilfunk-Betreibers Vodafone sind über 50 Millionen Handys in ganz Deutschland via Cell Broadcast erreichbar.

