Wangerooge: Wählt der Gemeinderat den Bürgermeister ab? Stand: 24.08.2023 22:14 Uhr Der Rat der Insel Wangerooge entscheidet am Freitag über einen Abwahlantrag gegen Bürgermeister Fangohr (parteilos). Grund sei ein fehlendes Vertrauensverhältnis zwischen dem Rat und dem Rathauschef.

Am Freitag will der Rat in einer öffentlichen Sondersitzung über ein Abwahlverfahren nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz abstimmen, wie aus Angaben der Inselgemeinde im Internet hervorgeht. Das Abwahlverfahren ist demnach der einzige Tagesordnungspunkt der um 19 Uhr beginnenden Ratssitzung. Angenommen ist der Antrag, wenn mindestens sechs der zehn Ratsmitglieder zustimmen. Zu dem Gemeinderat zählt auch der Bürgermeister selbst.

Videos 3 Min Wangerooge: Gemeinderat will Bürgermeister absetzen (13.08.2023) Marcel Fangohr (parteilos) bekam schon länger Gegenwind vom Gemeinderat. Sein Herzensprojekt "Das Wir-Gefühl stärken" ist geplatzt. 3 Min

Wahrscheinlich würde Fangohr zurücktreten

Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich. Bereits der Antrag für das Abwahlverfahren vor zwei Wochen fand eine Mehrheit von acht Stimmen. Sollte der Rat für die Einleitung der Abwahl stimmen, folgt binnen vier Monaten ein Abwahlverfahren durch die Wählerinnen und Wähler. Der Bürgermeister wäre abgewählt, wenn mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten dafür stimmen würden. Fangohrs ehrenamtlicher Stellvertreter und SPD-Ratsherr Rüdiger Mann geht davon aus, dass der Bürgermeister vorher freiwillig von seinem Amt zurücktreten würde. "Das tut sich kein Hauptverwaltungsbeamter an, sich auch noch von den Bürgern abwählen zu lassen", sagte Mann dem NDR in Niedersachsen.

Das Vertrauenverhältnis soll zerrüttet sein

Als Grund für die angestrebte Abwahl nannten die Ratsfraktionen zuletzt ein fehlendes Vertrauensverhältnis zwischen dem Rat und dem Rathauschef. Auch habe der Bürgermeister nicht mehr das nötige Vertrauen in der Bevölkerung der rund 1.200 Einwohner zählenden Nordseeinsel, teilten die Ratsfraktionen mit.

