Waldbrandgefahr in Teilen Niedersachsens auf höchster Stufe Stand: 17.06.2021 10:00 Uhr Mit dem Hochsommerwetter ist auch die Waldbrandgefahr nach Niedersachsen zurückgekehrt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für einige Regionen im Land bereits die höchste Warnstufe 5 ausgerufen.

Diese gilt unter anderem für die Regionen um Celle, Nienburg und Faßberg sowie den Nordosten Niedersachsens. Aber auch in der Region Hannover, in Wunstorf, Barsinghausen, Langenhagen, Alfeld und Bückeburg herrscht laut DWD mit Warnstufe 4 ebenfalls hohe Waldbrandgefahr. Die Landesforsten appellieren zu größter Vorsicht. Autos sollten nicht über ausgetrocknetem Gras stehen. Und die Waldwege sollen unbedingt für Einsatzkräfte frei bleiben.

Weitere Informationen Waldbrand-Gefahren-Stufen Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert auf seiner Seite die Waldbrand-Gefahr - auch für die norddeutschen Bundesländer. extern

Landesforsten: Lage weniger kritisch

Dennoch sei die Lage in diesem Jahr deutlich weniger kritisch als in den Vorjahren, sagte Knuth Sierk von den Landesforsten. Da am Boden Gräser und Kräuter aktuell gut wachsen würden, sei die Gefahr von Flächenbränden gering. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg, die rund 440.000 Hektar Wald überwacht, meldete seit Jahresanfang rund 100 kleinere Brände - deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Grund hierfür sind die höheren Niederschlagsmengen im Frühjahr.

Videos 1 Min Hitzewelle trifft den Norden Was sagen die Menschen in Schillig über die hochsommerlichen Temperaturen? (16.06.2021) 1 Min

Noch keine Sperrungen vorgesehen

Offenes Feuer oder Grillen in den Wäldern sei strengstens verboten, so Sierk. Überwacht werden die niedersächsischen Wälder ab heute auch wieder von zwei Feuerwehrfliegern. Die beiden Flugzeuge starten in Hildesheim und Lüneburg. Gesperrt werden die betroffenen Flächen aber nicht, denn vorsichtige Spaziergänger können im Kampf gegen mögliche Waldbrände sogar hilfreich sein. Zumindest dann, wenn sie kleine Brände im Wald sofort melden. Für die nächsten Tage ist zunächst keine Entspannung der Lage zu erwarten, es soll in Niedersachsen zunächst trocken und heiß bleiben.

Weitere Informationen Es wird heiß in Norddeutschland: Bis zu 37 Grad erwartet Es geht "in die Vollen", so Meteorologen. Die Waldbrandgefahr steigt, in Niedersachsen wird aus der Luft kontrolliert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2021 | 09:00 Uhr