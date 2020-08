Stand: 10.08.2020 08:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Waldbrandgefahr in Niedersachsen bleibt hoch

Wegen der aktuellen Hitze bleibt in Niedersachsen die Waldbrandgefahr sehr hoch. Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wurde auch für heute in mehreren Gegenden die höchste Warnstufe 5 ausgerufen. Besonders kritisch ist die Lage nach wie vor rund um Faßberg und Bergen (Landkreis Celle) sowie in Celle selbst. Die höchste Gefahrenstufe gilt laut DWD auch in Uelzen und in Lüchow. Ab Mittwoch wird diese nach jetzigem Stand auch in Nienburg erreicht.

Waldbrandgefahr: Teilweise höchste Warnstufe Hallo Niedersachsen - 09.08.2020 19:30 Uhr Aufgrund von Hitze und Trockenheit spitzt sich die Waldbrandgefahr zu. Im Nordosten Niedersachsens herrscht die höchste Stufe. Der Raum Lüneburg muss deshalb überwacht werden.







Landesforsten erinnern an Feuer-Verbot

Das Verbot, in den Wäldern zu rauchen und Feuer zu machen, sei strikt einzuhalten, sagte der Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Jänich. Auch der Landkreis Nienburg appellierte an seine Bürger, die Sicherheitshinweise zu beachten. Durch Borkenkäferbefall und Wassermangel seien zahlreiche Fichtenbestände abgestorben und vertrocknet, hieß es. Auch das Gras an Straßen- und Waldrändern sei bereits extrem trocken.

Überwachungsflüge im Osten Niedersachsens

Für viele andere Regionen Niedersachsens hat der DWD die Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg, in der die Bilder von 20 Kameras zur Früherkennung von Feuern im Wald zusammenlaufen, ist zurzeit täglich besetzt. Vom Flugplatz Lüneburg starten zudem Überwachungsflugzeuge, die die Wälder im Nordosten Niedersachsens kontrollieren.

Grafschaft Bentheim erlässt Waldbrandverordnung

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze eine Waldbrandverordnung erlassen. Unter anderem ist es verboten, in Wäldern, Mooren und Heidegebieten die Wege zu verlassen, zu rauchen oder Feuer zu machen. Ein Verstoß gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. In den Landkreisen Emsland und Vechta gibt es bereits seit April entsprechende Verordnungen. Im Landkreis Osnabrück sei sie derzeit noch nicht nötig, sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen.

Auch Nationalpark Harz warnt vor Feuer

Auch der Nationalpark Harz warnte vor erhöhter Waldbrandgefahr. Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte eine kleine Feuerstelle schnellstmöglich selber löschen und den Waldbrand unverzüglich melden. Die Verwaltung erinnerte auch daran, dass offenes Feuer im Wald verboten ist - ebenso wie rauchen. Außerdem sollten Autos nicht über trockenem Gras abgestellt werden.

