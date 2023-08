Vorzeitiges Ende für das Maschseefest? Heute fällt Entscheidung Stand: 09.08.2023 09:26 Uhr Regulär dauert das Maschseefest in Hannover noch bis Sonntag - womöglich ist aber früher Schluss. Einer Anwohnerin ist es zu laut, sie fordert den sofortigen Stopp. Heute entscheidet das Verwaltungsgericht.

Das bestätigte ein Gerichtssprecher dem NDR in Niedersachsen am Vormittag. Der Beschluss solle im Lauf des heutigen Tages öffentlich werden, so der Sprecher. Die beteiligten Parteien - die Stadt Hannover, der Veranstalter und der Anwalt der Klägerin - konnten sich bis gestern zu dem Sachverhalt äußern.

VIDEO: Wie barrierefrei ist das Maschseefest in Hannover? (4 Min)

Klage gegen Maschseefest: Eilverfahren beantragt

Der Anwohnerin geht es nach Angaben des Verwaltungsgerichts um Lärmbelästigung in der Nacht. Sie sei auf die nächtliche Ruhe angewiesen und fordere, das Maschseefest umgehend zu stoppen, hieß es. Laut Gericht ist ein Klage- und Eilverfahren anhängig. Streitgegenstand sei die "Anfechtung einer straßenrechtlichen Erlaubnis", mit welcher die Veranstaltung genehmigt wurde. Der Klägerin geht es um die Aufhebung der Genehmigung.

Positiver Bescheid wäre wohl das Aus fürs Fest

Sollte dem Eilantrag stattgegeben werden, würde das wahrscheinlich das sofortige Aus für das diesjährige Maschseefest bedeuten. Das Fest läuft regulär noch bis zum kommenden Sonntag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.08.2023 | 13:30 Uhr