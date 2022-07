Vorstandschef Herbert Diess verlässt Volkswagen Stand: 22.07.2022 18:56 Uhr Paukenschlag in Wolfsburg: Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Herbert Diess, verlässt überraschend das Unternehmen zum 1. September.

Darauf haben sich der Aufsichtsrat und Diess "einvernehmlich" verständigt, teilte VW am Freitag mit. Nachfolger wird Oliver Blume, der bislang bei Porsche als Vorstandsvorsitzender tätig war und diese Tätigkeit auch fortführen wird.

Finanzchef Antlitz soll Blume unterstützen

Die Kontrolleure hätten bei einer Sitzung zudem beschlossen, dass VW-Finanzchef Arno Antlitz den bisherigen Porsche-Lenker Blume "im operativen Tagesgeschäft" unterstütze, teilte der Konzern mit.

Cavallo begrüßt die Entscheidung

Die Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo teilte am Freitagabend mit, der Anspruch der Arbeitnehmervertretung sei es, dass "trotz der großen Herausforderungen auch in den kommenden Jahren Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit gleichrangige Unternehmensziele bleiben". Der Fokus der Arbeitnehmerseite sei klar: "Alle Kolleginnen und Kollegen müssen mitgenommen werden." Die heutigen Entscheidungen "zahlen darauf ein", heißt es in der Mitteilung.

Probleme bei der Entwicklung eigener Software- und IT-Systeme

Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch dankte Diess. Dieser habe "sowohl in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen als auch des Konzerns die Transformation des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben". Diess schob den Umbau von VW in der E-Mobilität maßgeblich voran. Allerdings gab es zuletzt auch etliche Probleme, vor allem bei der stockenden und sich nochmals verteuernden Entwicklung eigener Software- und IT-Systeme. Darüber hinaus wurde dem 63-Jährigen vom Betriebsrat vorgeworfen, nicht ausreichend auf die Halbleiter-Krise reagiert zu haben.

Blume galt schon länger als Favorit für Diess-Nachfolge

Der gebürtige Braunschweiger Blume hatte bereits länger als möglicher Nachfolger von Diess gegolten. Sein Name war hinter den Kulissen mehrmals gefallen, als sich ein Konflikt zwischen dem VW-Chef und dem mächtigen Betriebsrat um mögliche neue Sparprogramme im vergangenen Jahr hochschaukelte. Bereits davor hatte es heftige Meinungsverschiedenheiten mit Teilen des Aufsichtsrats über die weitere Strategie und über einen möglichen drastischen Arbeitsplatzabbau beim größten Autohersteller Europas gegeben.

Vertrag lief bis Herbst 2025

Im Juli 2021 hatte der Aufsichtsrat Diess noch mit einem neuen Vertrag bis Herbst 2025 ausgestattet. Ursprünglich lief der Vertrag mit Diess bis zum Frühling 2023. Zu seinen Kernprojekten sollten neben dem weiteren Vorantreiben der Elektromobilität nun auch Vernetzung, Dienstleistungen und die Entwicklung eigener Software zählen.

