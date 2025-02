Vor der Bundestagswahl: Klimastreik von "Fridays for Future" Stand: 12.02.2025 09:28 Uhr Für den 14. Februar ruft "Fridays For Future" zu einem bundesweiten Klimastreik auf. Damit soll das Klima vor der Bundestagswahl wieder in den Fokus rücken. Auch in Niedersachsen finden Demonstrationen statt.

Beim Klimastreik sind bundesweit in mehr als hundert Städten Demonstrationen und Kundgebungen geplant, teilte Fridays for Future mit. In Niedersachsen sind bislang mindestens 19 Demonstrationen angekündigt. Die Aktivisten kritisieren, dass im bisherigen Wahlkampf die Klimakrise kein Thema gewesen sei. "Die öffentliche Debatte drehte sich nahezu nur um die Themen der Rechten", heißt es. Der Klimastreik soll vor der Bundestagswahl am 23. Februar ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.

Diese Städte in Niedersachsen machen beim Klimastreik mit

Braunschweig

Buchholz in der Nordheide

Buxtehude

Cuxhaven

Emden

Göttingen

Hameln

Hannover

Hildesheim

Jever

Lüneburg

Oldenburg

Osnabrück

Rastede

Seesen

Stadthagen

Uelzen

Visselhövede

Wolfsburg

"Der Weltschmerz könnte nicht größer sein"

"Spanien steht unter Wasser, die Welt steuert auf 3,1 Grad Klimaerhitzung zu, ein Faschist wird Präsident der USA und das alles wenige Tage vor der Weltklimakonferenz in Baku - der Weltschmerz könnte nicht größer sein", teilt FFF mit. Daher müsse über das gesprochen werden, was wirklich zähle. "Für eine gerechte, friedliche Welt müssen wir die Klimakrise eindämmen". Fridays for Future fordert konkret bis 2035 Klimaneutralität und den Ausstieg aus der Gasförderung, eine Garantie für klimafreundliche Wärme und Mobilität für alle sowie dass "Superreiche" und fossile Konzerne besteuert werden. Außerdem solle ein Fond für Klimaanpassung und Katastrophenhilfe eingerichtet und jährlich 300.000 neue Jobs für die Klimawende geschaffen werden.

