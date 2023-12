Vor Weihnachten: Wie wirkt sich Warnstreik auf Einzelhandel aus? Stand: 22.12.2023 21:24 Uhr Ver.di ruft am Samstag vor Heiligabend zum Warnstreik im Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen auf. Der werde sich besonders bei Lebensmittelläden bemerkbar machen. Der Handelsverband gibt sich entspannt.

Bei den Lebensmittelgeschäften werden auch die Zentrallager bestreikt, wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ankündigte. Das könne dazu führen, dass Ware gar nicht erst in die Läden geliefert werden könne und Regale spärlicher gefüllt seien. Dass Geschäfte geschlossen bleiben, sei nicht zu erwarten. "Kunden müssen aber damit rechnen, dass es längere Schlangen an der Kasse geben wird", sagte Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci vorab. In Hannover ist um 11 Uhr zudem eine zentrale Kundgebung geplant. "Wir rechnen mit einer guten Beteiligung, weil die Beschäftigten seit mehr als sieben Monaten auf einen Tarifabschluss warten", sagte Ciftci. Ziel sei es aber nicht, die Kunden zu treffen, sondern die Arbeitgeber. "Wir möchten niemanden ärgern, haben aber keine andere Wahl."

Händler: "Streiks am 23. Dezember sind völlig sinnfrei"

Grund zur Hektik gebe es wegen des Warnstreiks nicht, betont der Handelsverband Niedersachsen-Bremen. "Wir sind optimistisch, dass die Kunden auch am 23. Dezember ihre Weihnachtseinkäufe ungestört tätigen können", sagte Tarifgeschäftsführerin Karin Schindler-Abbes. Nur fünf Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel seien in der Gewerkschaft organisiert. Zudem hätten die meisten Kundinnen und Kunden ihre Weihnachtseinkäufe längst abgeschlossen. "Streiks am 23. Dezember sind völlig sinnfrei." Ähnlich gelassen ist der Handelsverband Harz-Heide. Geschäftsführer Heinz-Georg Frieling habe stichprobenartig die Lage bei Supermärkten in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Harburg sowie im Heidekreis abgefragt und die Rückmeldung bekommen, dass es keine Probleme geben werde - weder bei Waren noch beim Personal.

Tarifverhandlungen laufen seit Mai

Ver.di hatte den Warnstreik Mitte Dezember angekündigt. Rund 330.000 Beschäftigte im Einzelhandel in Niedersachsen wurden seinerzeit aufgerufen, am 23. Dezember die Arbeit niederzulegen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt. Der Arbeitgeberverband HDE Niedersachsen und ver.di verhandeln seit Mai über einen neuen Tarifvertrag.

