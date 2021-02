Vor Corona-Gipfel: Zeichen stehen auf Lockdown-Verlängerung Stand: 09.02.2021 19:20 Uhr Am Mittwoch treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten digital zum Corona-Gipfel. Es steht eine Verlängerung des Lockdowns über den 14. Februar hinaus im Raum.

Für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gebe es keine Alternative angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen und gehäuft auftretender Corona-Mutationen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auch Bundeskanzlerin Merkel bevorzugt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor dem 1. März keine Lockerungen. In einem am Dienstag vom Kanzleramt an die Länder verschickten Entwurf eines Arbeitspapiers zur Vorbereitung der Konferenz heißt es demnach: "Daher müssen die Kontaktbeschränkungen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden." Das Papier, das auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, gilt als Zwischenentwurf, der in vielen Punkten noch geändert werden kann.

Weil will Stufenplan mit Ampelsystem diskutieren

Schul- und Wirtschaftsverbände fordern zumindest Perspektiven. Die könnte Weil im Gepäck haben: Er hatte vergangene Woche einen Stufenplan vorgestellt, der in der Konferenz diskutiert werden soll. Bei dem Plan handele es sich um eine Art erweitertes Ampelsystem. "Wir werden mit dem Virus umgehen müssen", sagte Weil. Dieser Sechs-Stufenplan solle dafür eine Grundlage bieten. Demnach sollen die Maßnahmen bei Inzidenzwerten von weniger als 50 regional nach und nach heruntergefahren werden. Stiegen die Zahlen, könnten zügig Verschärfungen durchgesetzt werden.

Verbände hoffen auf konkrete Zeichen für Rückkehr

Mark Alexander Krack vom Handelsverband Niedersachsen erwartet nicht, dass ein konkreter, abgestimmter Stufenplan vorgelegt wird. Um bald wieder öffnen zu dürfen, könne der Handel auch mit eingeschränktem Kundenzugang oder weiteren Hygienemaßnahmen leben, so Krack. Rainer Balke, Geschäftsführer des Dehoga Niedersachsen, hatte auf eine kleine Rückkehr vom Hotel- und Gastgewerbe ins Geschäft gehofft. Nun sei die Frage, ob es im März wieder losgehen könne. Balke hofft, dass die Hygienekonzepte aus dem vergangenen Jahr gültig bleiben. Sie hätten sich bewährt.

Streitpunkt Schule: Rückkehr oder nicht?

Beim Thema Schule könnte es zum Streit zwischen den Ländern und der Kanzlerin kommen. Die Kultusministerkonferenz hatte einstimmig beschlossen, in der kommenden Woche in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukehren. Der Kanzlerin-Entwurf sieht das aber nicht vor.

