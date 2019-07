Stand: 02.07.2019 16:42 Uhr

Von der Leyen soll EU-Kommissionschefin werden

Der Streit um die Spitzenposten in der EU hat eine überraschende Wendung genommen: Neue Präsidentin der EU-Kommission und damit Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker soll offenbar Ursula von der Leyen (CDU) werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf eine "sichere Quelle" berichtet, will Donald Tusk die Bundesverteidigungsministerin für den Posten vorschlagen. Tusk ist Präsident des Europäischen Rats, also der Staats- und Regierungschefs als Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten. Der Rat unterbreitet den Vorschlag, die Wahl erfolgt dann im Europaparlament. Eine Entscheidung soll allerdings erst beim EU-Sondergipfel in Brüssel fallen - das Treffen ist am Nachmittag mit einigen Stunden Verspätung fortgesetzt worden. Bei den Beratungen über die Spitzenjobs in der EU waren die Fronten zuletzt verhärtet gewesen.

Ministerin aus Niedersachsen

Ursula von der Leyen, Tochter des langjährigen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU), lebt mit ihrer Familie in der Region Hannover. Dort hat sie 1976 auch ihr Abitur gemacht. Von der Leyen war von 2003 bis 2005 Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit in Niedersachsens Landesregierung unter Ministerpräsident Christian Wulff (CDU). Von 2005 bis 2009 war sie Bundesfamilienministerin, bis 2013 dann Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Seit Dezember 2013 ist von der Leyen Bundesministerin der Verteidigung.

